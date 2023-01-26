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  4. Соболенко – вторая финалистка Australian Open-2023
Australian Open
26 января 2023, 14:48 | Обновлено 26 января 2023, 14:50
1508
5

Соболенко – вторая финалистка Australian Open-2023

Белоруска обыграла Магду Линетт

26 января 2023, 14:48 | Обновлено 26 января 2023, 14:50
1508
5
Соболенко – вторая финалистка Australian Open-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала второй финалисткой Australian Open-2023. В полуфинале она в двух сетах обыграла Магду Линетт из Польши. Матч продолжался 1 час и 35 минут.

1/2 финала

Магда Линетт (Польша) – Арина Соболенко (беларусь, 5) – 6:7 (1), 2:6

В финале Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной, которая ранее обыграла Викторию Азаренко. Решающий матч состоится в субботу, 28 января.

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Арина Соболенко Магда Линетт Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Billy Bons
На трибунах в Австралии все хлопают российским и белоруским теннисистам поддерживают их. Берут интервью после матчей общаются с ними в послематчевых студиях представители разных стран и желают им в дельнейшем успехов. Ни одного вопроса за отношение их к войне. В австралии все мирно и спокойно. Все радуются и ждут матч москвички и белоруски в финале. 
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+1
Stanislav Matusevych
Ну і фінал у жінок вийшов... От що буває, коли допускаєш до світового спорту різне лайно. Та й у чоловіків один геній думки також буде.
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+1
Sashamar
Лінетт перемогла Гарсію і Плішкову, які могли перемогти Соболенко. Зрозуміло, що кожна тенісистка вирішує задачу самій пройти якомога далі, а не задачу недопуска до фіналу токсичної гравчині. Тим не менш прикро.
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-1
Rocky Balboa
Отличный финал, Москва vs Белорусь )
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-4
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