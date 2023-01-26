Соболенко – вторая финалистка Australian Open-2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала второй финалисткой Australian Open-2023. В полуфинале она в двух сетах обыграла Магду Линетт из Польши. Матч продолжался 1 час и 35 минут.

1/2 финала

Магда Линетт (Польша) – Арина Соболенко (беларусь, 5) – 6:7 (1), 2:6

В финале Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной, которая ранее обыграла Викторию Азаренко. Решающий матч состоится в субботу, 28 января.