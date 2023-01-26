Australian Open26 января 2023, 14:48 | Обновлено 26 января 2023, 14:50
1508
5
Соболенко – вторая финалистка Australian Open-2023
Белоруска обыграла Магду Линетт
26 января 2023, 14:48 | Обновлено 26 января 2023, 14:50
1508
5
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала второй финалисткой Australian Open-2023. В полуфинале она в двух сетах обыграла Магду Линетт из Польши. Матч продолжался 1 час и 35 минут.
1/2 финала
Магда Линетт (Польша) – Арина Соболенко (беларусь, 5) – 6:7 (1), 2:6
В финале Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной, которая ранее обыграла Викторию Азаренко. Решающий матч состоится в субботу, 28 января.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 25 января 2023, 17:37 0
Украинец в двух сетах обыграл Бенуа Пэра
Футбол | 25 января 2023, 18:45 3
Матч пройдет в столице Греции
Футбол | 26.01.2023, 10:59
Футбол | 25.01.2023, 20:21
Олимпийские игры | 25.01.2023, 22:29
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
На трибунах в Австралии все хлопают российским и белоруским теннисистам поддерживают их. Берут интервью после матчей общаются с ними в послематчевых студиях представители разных стран и желают им в дельнейшем успехов. Ни одного вопроса за отношение их к войне. В австралии все мирно и спокойно. Все радуются и ждут матч москвички и белоруски в финале.
Ну і фінал у жінок вийшов... От що буває, коли допускаєш до світового спорту різне лайно. Та й у чоловіків один геній думки також буде.
Лінетт перемогла Гарсію і Плішкову, які могли перемогти Соболенко. Зрозуміло, що кожна тенісистка вирішує задачу самій пройти якомога далі, а не задачу недопуска до фіналу токсичної гравчині. Тим не менш прикро.
Отличный финал, Москва vs Белорусь )
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.01.2023, 18:29 16
25.01.2023, 07:55 10
26.01.2023, 06:45 9
25.01.2023, 13:05 8
25.01.2023, 04:45 2
25.01.2023, 06:10
25.01.2023, 16:53 4
Теннис