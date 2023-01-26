Костюк / Русе – Крейчикова / Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче 1/2 финала украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против ​первого сеяного тандема ​Барбора Крейчикова / Катерина Синякова из Чехии. Матч состоится первым запуском на Margaret Court Arena. Время начала матча – 03:00 по Киеву.

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