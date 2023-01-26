ДЖОКОВИЧ: «Я реагирую, когда меня хотят спровоцировать и оскорбить»

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович прокомментировал жалобы на поведение зрителя, которые высказывал судье на вышке в четвертьфинале Australian Open против Андрея Рублева.

«Я мало что могу с этим сделать. Это просто несколько отдельных человек. Я не могу судить обо всех болельщиках из-за нескольких человек. Если кто-то переходит черту и высказывает замечания, не связанные с поддержкой другого игрока, просто хочет меня спровоцировать и оскорбить, то на такое я отреагирую. Может, не в первый и не во второй раз, но потом – да. Дальше я попрошу отреагировать судью на вышке.

После этого я его слышал, но он поддерживал Рублева. До конца матча он не говорил ничего плохого, поэтому больше у меня не было к нему претензий», – сказал серб.

Отметим, что отец Джоковича после матча позировал для фотографий с фанатом, держащим флаг путина и одетым в футболку с рашистской символикой «Z».