Португалия26 января 2023, 08:05 | Обновлено 26 января 2023, 08:30
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Порту вышел в финал Кубка португальской лиги, где сыграет против Спортинга
В полуфинале «Порту» разгромил команду «Академику де Визеу» со счетом 3:0
26 января 2023, 08:05 | Обновлено 26 января 2023, 08:30
149
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25 января в матче 1/2 финала Кубка португальской лиги «Порту» обыграл команду «Академику де Визеу» со счетом 3:0.
В финале «Порту» сыграет против «Спортинга» из Лиссабона, матч состоится 28 января в Лейрии.
Кубок португальской лиги
1/2 финала, 25 января
Порту – Академику де Визеу – 3:0
Голы: Юстакио, 7, Намасо, 66, Фолья, 79.
Финал. 28 января. Спортинг – Порту
Сетка турнира
Видеообзор матча
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