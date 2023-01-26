Порту вышел в финал Кубка португальской лиги, где сыграет против Спортинга

25 января в матче 1/2 финала Кубка португальской лиги «Порту» обыграл команду «Академику де Визеу» со счетом 3:0.

В финале «Порту» сыграет против «Спортинга» из Лиссабона, матч состоится 28 января в Лейрии.

Кубок португальской лиги

1/2 финала, 25 января

Порту – Академику де Визеу – 3:0

Голы: Юстакио, 7, Намасо, 66, Фолья, 79.

Финал. 28 января. Спортинг – Порту

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