Якубенко не смог пробиться в парный полуфинал юниорского Australian Open

Украинский теннисист Владимир Якубенко не смог пробиться в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии среди юниоров.

17-летний киевлянин в паре с Оливером Оякааром из Эстонии ​на финальном таё-брейке проиграл первым сеяным на турнире Александеру Блоксу из Бельгии и бразильцу Жуану Фонсеке.

Australian Open. 1/4 финала парного разряда у юниоров

Владимир Якубенко / Оливер Оякаар – Александер Блокс / Жуан Фонсека – 6:4, 1:6, 4-10

В одиночном разряде Владимир проиграл в первом круге.

В парном разряде также выступал Андрей Зимнох, который завершил борьбу на предыдущем раунде.