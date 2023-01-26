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Australian Open
26 января 2023, 07:53 |
47
0

Якубенко не смог пробиться в парный полуфинал юниорского Australian Open

Владимир в дуэте с Оливером Оякааром уступил первым сеяным

26 января 2023, 07:53 |
47
0
Якубенко не смог пробиться в парный полуфинал юниорского Australian Open
Арата Ямаока / Tennis Club

Украинский теннисист Владимир Якубенко не смог пробиться в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии среди юниоров.

17-летний киевлянин в паре с Оливером Оякааром из Эстонии ​на финальном таё-брейке проиграл первым сеяным на турнире Александеру Блоксу из Бельгии и бразильцу Жуану Фонсеке.

Australian Open. 1/4 финала парного разряда у юниоров
Владимир Якубенко / Оливер Оякаар – Александер Блокс / Жуан Фонсека – 6:4, 1:6, 4-10

В одиночном разряде Владимир проиграл в первом круге.

В парном разряде также выступал Андрей Зимнох, который завершил борьбу на предыдущем раунде.

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Australian Open 2023 Владимир Якубенко Оливер Оякаар
Источник Sport.ua
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