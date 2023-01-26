Якубенко не смог пробиться в парный полуфинал юниорского Australian Open
Владимир в дуэте с Оливером Оякааром уступил первым сеяным
Украинский теннисист Владимир Якубенко не смог пробиться в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии среди юниоров.
17-летний киевлянин в паре с Оливером Оякааром из Эстонии на финальном таё-брейке проиграл первым сеяным на турнире Александеру Блоксу из Бельгии и бразильцу Жуану Фонсеке.
Australian Open. 1/4 финала парного разряда у юниоров
Владимир Якубенко / Оливер Оякаар – Александер Блокс / Жуан Фонсека – 6:4, 1:6, 4-10
В одиночном разряде Владимир проиграл в первом круге.
В парном разряде также выступал Андрей Зимнох, который завершил борьбу на предыдущем раунде.
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