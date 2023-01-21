Australian Open21 января 2023, 08:56 |
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Владимир Якубенко проиграл стартовый матч на юниорском Australian Open
17-летний киевлянин проиграл Тьяго Пиресу из Франции
21 января 2023, 08:56 |
140
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Украинский теннисист Владимир Якубенко провел первый матч на юниорском Открытом чемпионате Австралии.
В стартовом раунде основы 17-летний киевлянин проиграл Тьяго Пиресу из Франции.
Australian Open. Юниоры. Первый круг
Владимир Якубенко (Украина) – Тьяго Пирес (Франция) – 7:6(5), 6:7(3), 4:6
Это был дебют Владимира на юниорский турнирах Grand Slam.
В парном разряде Якубенко сыграет вместе c Оливером Оякааром из Эстонии.
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