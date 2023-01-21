Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Владимир Якубенко проиграл стартовый матч на юниорском Australian Open
Australian Open
21 января 2023, 08:56 |
140
0

Владимир Якубенко проиграл стартовый матч на юниорском Australian Open

17-летний киевлянин проиграл Тьяго Пиресу из Франции

21 января 2023, 08:56 |
140
0
Владимир Якубенко проиграл стартовый матч на юниорском Australian Open
БТУ. Владимир Якубенко (справа)

Украинский теннисист Владимир Якубенко провел первый матч на юниорском Открытом чемпионате Австралии.

В стартовом раунде основы 17-летний киевлянин проиграл Тьяго Пиресу из Франции.

Australian Open. Юниоры. Первый круг
Владимир Якубенко (Украина) – Тьяго Пирес (Франция) – 7:6(5), 6:7(3), 4:6

Это был дебют Владимира на юниорский турнирах Grand Slam.

В парном разряде Якубенко сыграет вместе c Оливером Оякааром из Эстонии.

По теме:
Томлянович перенесла операцию на колене
Американка украинского происхождения остановилась в третьем круге Aus Open
17-летняя чешка вышла в четвертый круг Australian Open
Владимир Якубенко Australian Open 2023 Тьяго Пирес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 20 января 2023, 09:45 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Футбол | 20 января 2023, 10:24 6
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона

Рассказываем о клубе, в котором продолжит карьеру Виктор Цыганков

ЛЕОНЕНКО: «У Мудрика было очень много брака даже в нашем чемпионате»
Футбол | 21.01.2023, 06:00
ЛЕОНЕНКО: «У Мудрика было очень много брака даже в нашем чемпионате»
ЛЕОНЕНКО: «У Мудрика было очень много брака даже в нашем чемпионате»
Дальше без украинок. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Теннис | 20.01.2023, 16:44
Дальше без украинок. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Дальше без украинок. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Срна заявил о смертельных угрозах со стороны фанатов Арсенала
Футбол | 20.01.2023, 10:09
Срна заявил о смертельных угрозах со стороны фанатов Арсенала
Срна заявил о смертельных угрозах со стороны фанатов Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Антхольц-2023. Вирер выиграла спринт, Джима заняла 20 место
Антхольц-2023. Вирер выиграла спринт, Джима заняла 20 место
19.01.2023, 16:42 3
Биатлон
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
Александра МЕРКУШИНА: «Чуть не пищала от радости после гонки»
20.01.2023, 21:15
Биатлон
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
Андрей Шевченко в Челси: ошибка, испортившая блестящую карьеру
21.01.2023, 07:45 29
Футбол
Итоги Рамштайна: танки не дали, война в 2023 не закончится, потери россии
Итоги Рамштайна: танки не дали, война в 2023 не закончится, потери россии
20.01.2023, 19:27 3
Война
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
20.01.2023, 00:33 4
Футбол
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
19.01.2023, 19:55 2
Футбол
СРНА: «Я по-дружески выпил один кофе с Зинченко, и мы говорили о Мудрике»
СРНА: «Я по-дружески выпил один кофе с Зинченко, и мы говорили о Мудрике»
20.01.2023, 05:11 2
Футбол
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
20.01.2023, 09:25
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности