Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беседин, Бенито и Лонвейк тренируются по индивидуальной программе
Украина. Премьер лига
26 января 2023, 07:20 |
113
0

Беседин, Бенито и Лонвейк тренируются по индивидуальной программе

«Динамо» провело тренировку после поражения от «Рапида»

26 января 2023, 07:20 |
113
0
Беседин, Бенито и Лонвейк тренируются по индивидуальной программе
ФК Динамо Киев

«Динамо» продолжает подготовку к весенней части сезона на юге Турции.

На следующий день после матча с «Рапидом» (0:4) «бело-синие» приступили к теоретическому занятию, во время которого тренеры указали на ошибки, допущенные в этой игре. После теории команда пошла на тренировку в фитнес-зале отеля, а вечером на центральном поле Mardan Sports Complex состоялась полноценная тренировка.

По индивидуальной программе тренировались Артем Беседин, Бенито, а также Джастин Лонвейк, ограничившиеся беговой работой на поле.

В четверг «бело-синие» проведут две тренировки на стадионе, а свой второй контрольный матч на сборе сыграют в субботу, 28 января, против словенского «Марибора».

dinamo-provelo-trenirovku-posle-porazheniya-ot-rapida
dinamo-provelo-trenirovku-posle-porazheniya-ot-rapida-foto-1
dinamo-provelo-trenirovku-posle-porazheniya-ot-rapida-foto-2
dinamo-provelo-trenirovku-posle-porazheniya-ot-rapida-foto-3
dinamo-provelo-trenirovku-posle-porazheniya-ot-rapida-foto-4
По теме:
Заря – Септември – 3:2. Видео голов и обзор матча
Заря добилась в Турции второй победы за день. Теперь волевой
Заря – Копер – 1:0. Видео гола и обзор матча
Динамо Киев товарищеские матчи Рапид Вена контрольные матчи УПЛ Динамо - Рапид Вена
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Две – без флага. Стали известны все полуфиналистки Australian Open
Теннис | 25 января 2023, 07:35 7
Две – без флага. Стали известны все полуфиналистки Australian Open
Две – без флага. Стали известны все полуфиналистки Australian Open

Две из четырех участниц полуфинальной стадии еще не выигрывали турниров Grand Slam

Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Теннис | 26 января 2023, 06:45 1
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами

А ведь когда-то Новак лично писал Сергею Стаховскому...

Джима и Дудченко стали вице-чемпионами Европы, Морозюк завершил карьеру
Футбол | 26.01.2023, 05:30
Джима и Дудченко стали вице-чемпионами Европы, Морозюк завершил карьеру
Джима и Дудченко стали вице-чемпионами Европы, Морозюк завершил карьеру
Величие не определяется деньгами. Усик готов сразиться с Фьюри бесплатно
Бокс | 25.01.2023, 07:55
Величие не определяется деньгами. Усик готов сразиться с Фьюри бесплатно
Величие не определяется деньгами. Усик готов сразиться с Фьюри бесплатно
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
Футбол | 25.01.2023, 14:50
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
Лучший в истории АПЛ! Зинченко лидирует в интересном рейтинге в Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Провал Динамо, рекорд Мудрика в АПЛ, успех Зинченко, триумф Меркушиной
Провал Динамо, рекорд Мудрика в АПЛ, успех Зинченко, триумф Меркушиной
25.01.2023, 06:10
Футбол
ВСУ подтвердили отход от Соледара, в Бахмуте продолжается сражение
ВСУ подтвердили отход от Соледара, в Бахмуте продолжается сражение
25.01.2023, 18:06 8
Война
Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
24.01.2023, 06:17 8
Футбол
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
24.01.2023, 14:15 14
Футбол
В сезоне-2018/19 Динамо отдало 24 млн на трансферы. Все они – полный провал
В сезоне-2018/19 Динамо отдало 24 млн на трансферы. Все они – полный провал
25.01.2023, 11:22 63
Футбол
Сенсация от Костюк. Украинка обыграла топ-парниц и вышла в полуфинал АО
Сенсация от Костюк. Украинка обыграла топ-парниц и вышла в полуфинал АО
25.01.2023, 06:40 25
Теннис
ВИДЕО. Не изменяет здравому смыслу. Марченко не пожал руку россиянину
ВИДЕО. Не изменяет здравому смыслу. Марченко не пожал руку россиянину
24.01.2023, 13:45 4
Теннис
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
24.01.2023, 02:18 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности