Беседин, Бенито и Лонвейк тренируются по индивидуальной программе

«Динамо» продолжает подготовку к весенней части сезона на юге Турции.

На следующий день после матча с «Рапидом» (0:4) «бело-синие» приступили к теоретическому занятию, во время которого тренеры указали на ошибки, допущенные в этой игре. После теории команда пошла на тренировку в фитнес-зале отеля, а вечером на центральном поле Mardan Sports Complex состоялась полноценная тренировка.

По индивидуальной программе тренировались Артем Беседин, Бенито, а также Джастин Лонвейк, ограничившиеся беговой работой на поле.

В четверг «бело-синие» проведут две тренировки на стадионе, а свой второй контрольный матч на сборе сыграют в субботу, 28 января, против словенского «Марибора».