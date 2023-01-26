ВИДЕО. Осасуна в овертайме обыграла Севилью и вышла в полуфинал Кубка
В экстратайме 21-летний нападающий Абде Эззалзули принес победу «Осасуне»
В матче 1/4 финала Кубка Испании «Осасуна» дома, в Памплоне, переиграла «Севилью» (2:1) и вышла в полуфинал турнира.
На 71-й минуте счет открыл аргентинский форвард хозяев Чими Авила. Гости отыгрались на 90+4 минуте, когда гол забил Юссеф Эн-Несири.
В экстратайме 21-летний нападающий Абде Эззалзули принес победу «Осасуне».
Ранее в полуфинал вышла «Барселона», обыграв «Реал Сосьедад» (1:0).
Кубок Испании. 1/4 финала, 25 января
Осасуна – Севилья – 2:1
Голы: Авила, 71, Эззалзули, 99 – Эн-Несири, 90+4
Видеообзор матча
События матча
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