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Кубок Испании
Осасуна
25.01.2023, FT 2 : 1
Севилья
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Испания
26 января 2023, 06:15 | Обновлено 26 января 2023, 07:04
137
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ВИДЕО. Осасуна в овертайме обыграла Севилью и вышла в полуфинал Кубка

В экстратайме 21-летний нападающий Абде Эззалзули принес победу «Осасуне»

26 января 2023, 06:15 | Обновлено 26 января 2023, 07:04
137
0
ВИДЕО. Осасуна в овертайме обыграла Севилью и вышла в полуфинал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Осасуна» дома, в Памплоне, переиграла «Севилью» (2:1) и вышла в полуфинал турнира.

На 71-й минуте счет открыл аргентинский форвард хозяев Чими Авила. Гости отыгрались на 90+4 минуте, когда гол забил Юссеф Эн-Несири.

В экстратайме 21-летний нападающий Абде Эззалзули принес победу «Осасуне».

Ранее в полуфинал вышла «Барселона», обыграв «Реал Сосьедад» (1:0).

Кубок Испании. 1/4 финала, 25 января

Осасуна – Севилья – 2:1

Голы: Авила, 71, Эззалзули, 99 – Эн-Несири, 90+4

Видеообзор матча

События матча

99’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Осасуна).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Авила (Осасуна).
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Осасуна Севилья Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Чими Авила Юссеф Эн-Несири Абде Эззалзули
Источник Sport.ua
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