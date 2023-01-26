Кубок Испании
25.01.2023, FT 1 : 0
Испания26 января 2023, 03:21 | Обновлено 26 января 2023, 04:57
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Барселона – Реал Сосьедад – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
26 января 2023, 03:21 | Обновлено 26 января 2023, 04:57
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В матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу каталонская «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
40’
Брайс Мендес (Реал Сосьедад) получает красную карточку.
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