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Кубок Испании
Барселона
25.01.2023, FT 1 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
26 января 2023, 03:21 | Обновлено 26 января 2023, 04:57
101
0

Барселона – Реал Сосьедад – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

26 января 2023, 03:21 | Обновлено 26 января 2023, 04:57
101
0
Барселона – Реал Сосьедад – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Барселона

В матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу каталонская «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
40’
Брайс Мендес (Реал Сосьедад) получает красную карточку.
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видео голов и обзор Реал Сосьедад Барселона Кубок Испании по футболу
Источник MEGOGO
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