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Испания
26 января 2023, 00:19 |
256
0

Кубок Испании. Барселона – первый полуфиналист

Каталонцы минимально обыграли «Реал Сосьедад»

26 января 2023, 00:19 |
256
0
Кубок Испании. Барселона – первый полуфиналист
ФК Барселона

«Барселона» стала первым полуфиналистом Кубка Испании-2023. Каталонцы в четвертьфинале дома минимально обыграли «Реал Сосьедад» благодаря голу Усмана Дембеле. С 40-й минуты баски играли в меньшинстве.

«Барселона» – «Реал Сосьедад» – 1:0
Гол: 1:0 – 52 Дембеле.

«Барселона» – тер Стеген, Кунде, Кристенсен (Алонсо, 90), Араухо, Бальде (Рафинья, 78), Бускетс, де Йонг, Педри (Кессье, 77), Гави, Левандовски, Дембеле (Фати, 84).

«Реал Сосьедад» – Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Рико (Муньос, 46), Мендес, Марин (Оласагасти, 78), Субименди, Кубо (Наварро, 78), Серлот (Фернандес, 87), Ойарсабаль (Барренечеа, 46).

Предупреждения: Бускетс (56), Педри (59), Субименди (66).

Удаление: Мендес (40).

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Кубок Испании по футболу Барселона Реал Сосьедад
Источник Sport.ua
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