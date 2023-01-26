Кубок Испании. Барселона – первый полуфиналист
Каталонцы минимально обыграли «Реал Сосьедад»
«Барселона» стала первым полуфиналистом Кубка Испании-2023. Каталонцы в четвертьфинале дома минимально обыграли «Реал Сосьедад» благодаря голу Усмана Дембеле. С 40-й минуты баски играли в меньшинстве.
«Барселона» – «Реал Сосьедад» – 1:0
Гол: 1:0 – 52 Дембеле.
«Барселона» – тер Стеген, Кунде, Кристенсен (Алонсо, 90), Араухо, Бальде (Рафинья, 78), Бускетс, де Йонг, Педри (Кессье, 77), Гави, Левандовски, Дембеле (Фати, 84).
«Реал Сосьедад» – Ремиро, Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Рико (Муньос, 46), Мендес, Марин (Оласагасти, 78), Субименди, Кубо (Наварро, 78), Серлот (Фернандес, 87), Ойарсабаль (Барренечеа, 46).
Предупреждения: Бускетс (56), Педри (59), Субименди (66).
Удаление: Мендес (40).
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