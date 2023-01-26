Лисандро МАРТИНЕС: «Хорошая игра, но по-прежнему есть над чем работать»
Защитник «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Ноттингем Форест»
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форест» (3:0) в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.
«Сегодня мы контролировали игру и выглядели впечатляюще. Нам удалось сохранять предельную сосредоточенность и дисциплинированность на протяжении всего матча, что очень важно – нужно всегда играть подобным образом. Впрочем, нам по-прежнему есть чем работать, мы не должны останавливаться на достигнутом», - сказал Мартинес.
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