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  4. Лисандро МАРТИНЕС: «Хорошая игра, но по-прежнему есть над чем работать»
Англия
26 января 2023, 03:45 | Обновлено 26 января 2023, 03:59
37
0

Лисандро МАРТИНЕС: «Хорошая игра, но по-прежнему есть над чем работать»

Защитник «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Ноттингем Форест»

26 января 2023, 03:45 | Обновлено 26 января 2023, 03:59
37
0
Лисандро МАРТИНЕС: «Хорошая игра, но по-прежнему есть над чем работать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лисандро Мартинес

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форест» (3:0) в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.

«Сегодня мы контролировали игру и выглядели впечатляюще. Нам удалось сохранять предельную сосредоточенность и дисциплинированность на протяжении всего матча, что очень важно – нужно всегда играть подобным образом. Впрочем, нам по-прежнему есть чем работать, мы не должны останавливаться на достигнутом», - сказал Мартинес.

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Лисандро Мартинес Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Кубок английской лиги по футболу Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
Источник Sky Sports
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