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Англия
26 января 2023, 01:50 | Обновлено 26 января 2023, 01:59
93
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы почти позволили Ноттингему вернуться в игру»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о разгромной победе в Кубке английской лиги

26 января 2023, 01:50 | Обновлено 26 января 2023, 01:59
93
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы почти позволили Ноттингему вернуться в игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форест» (3:0) в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.

«Я доволен игрой и думаю, что на протяжении 90 минут мы ее контролировали. Был один момент, который мог изменить матч, и именно здесь нам нужно прибавлять, но в целом – он был у нас под контролем.

Они изменили систему, а мы этого не ожидали. Этого не может быть. Это все еще момент, в котором нам нужно добавлять и совершенствоваться всей командой. Мы почти позволили им вернуться в игру, а такого быть не должно. Отнюдь нам нужно подобного избегать», - сказал тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Кубок английской лиги по футболу Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
Источник BBC
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