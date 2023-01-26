Эрик ТЕН ХАГ: «Мы почти позволили Ноттингему вернуться в игру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу над «Ноттингем Форест» (3:0) в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.

«Я доволен игрой и думаю, что на протяжении 90 минут мы ее контролировали. Был один момент, который мог изменить матч, и именно здесь нам нужно прибавлять, но в целом – он был у нас под контролем.

Они изменили систему, а мы этого не ожидали. Этого не может быть. Это все еще момент, в котором нам нужно добавлять и совершенствоваться всей командой. Мы почти позволили им вернуться в игру, а такого быть не должно. Отнюдь нам нужно подобного избегать», - сказал тен Хаг.