Спортивный директор Нивы Тернополь продолжит тренировать команду

Клуб Первой лиги «Нива» Тернополь официально сообщил о том, что спортивный директор Сергей Задорожный продолжит исполнять обязанности главного тренера команды в весенней части сезона.

Задорожный тренирует «Ниву» еще с середины сентября, когда был уволен главный тренер команды Андрей Купцов. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Ниву» может возглавить бывший тренер «Горняка-Спорт» Игорь Жабченко.

Первую часть сезона «Нива» завершила на четвертом месте в Группе А Первой лиги и продолжит борьбу за выход в УПЛ.