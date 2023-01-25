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Украина. Первая лига
25 января 2023, 22:57 |
284
0

Спортивный директор Нивы Тернополь продолжит тренировать команду

Сергей Задорожный будет совмещать должности

25 января 2023, 22:57 |
284
0
Спортивный директор Нивы Тернополь продолжит тренировать команду
ФК Нива Тернополь. Сергей Задорожный

Клуб Первой лиги «Нива» Тернополь официально сообщил о том, что спортивный директор Сергей Задорожный продолжит исполнять обязанности главного тренера команды в весенней части сезона.

Задорожный тренирует «Ниву» еще с середины сентября, когда был уволен главный тренер команды Андрей Купцов. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Ниву» может возглавить бывший тренер «Горняка-Спорт» Игорь Жабченко.

Первую часть сезона «Нива» завершила на четвертом месте в Группе А Первой лиги и продолжит борьбу за выход в УПЛ.

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Нива Тернополь Сергей Задорожный Первая лига Украины
Источник ФК Нива Тр
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