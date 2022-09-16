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Украина. Первая лига
16 сентября 2022, 03:03 | Обновлено 16 сентября 2022, 03:22
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Спортдиректор Нивы Тернополь будет исполнять обязанности главного тренера

Клуб ищет нового специалиста после ухода Андрея Купцова

16 сентября 2022, 03:03 | Обновлено 16 сентября 2022, 03:22
55
0
Спортдиректор Нивы Тернополь будет исполнять обязанности главного тренера
ФК Нива Тернополь. Сергей Задорожный

Спортивный директор тернопольской «Нивы» Сергей Задорожный будет временно исполнять обязанности главного тренера команды в ближайших матчах.

Ранее клуб расторг контракт по согласию сторон с главным тренером Андреем Купцовым и его помощником Виталием Перваком. Руководство «Нивы» занято поисками нового наставника для команды.

46-летний Задорожный перешел в тернопольский клуб в конце 2020 года. Прошлой осенью он уже исполнял обязанности главного тренера после ухода Игоря Климовского.

Нива занимает 6-е место в группе А Первой лиги, набрав одно очко в трех матчах. В следующем поединке тернополяне примут «Полесье» 17 сентября.

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Андрей Купцов Сергей Задорожный Нива Тернополь
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Источник Sportarena
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