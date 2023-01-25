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  4. Орест ЛЕБЕДЕНКО: «У меня не было сомнений, когда я переходил в Депортиво»
Испания
25 января 2023, 22:13 | Обновлено 25 января 2023, 22:14
114
0

Орест ЛЕБЕДЕНКО: «У меня не было сомнений, когда я переходил в Депортиво»

Украинский защитник – о своем трансфере

25 января 2023, 22:13 | Обновлено 25 января 2023, 22:14
114
0
Орест ЛЕБЕДЕНКО: «У меня не было сомнений, когда я переходил в Депортиво»
As. Орест Лебеденко

24-летний украинский защитник Орест Лебеденко прокомментировал свой переход из «Луго» в «Депортиво»:

«С тех пор, как я переехал в Испанию, я искал лучший клуб, за который я мог бы играть, и я его нашел. Я очень этому рад.

Переговоры были очень простыми. Летом истекал мой контракт с «Луго», ко мне позволили из «Депортиво» и спросили, не хочу ли я перейти. У меня не было сомнений. Мы все знаем, какие у клуба цели и где он должен быть. Отдам всего себя, чтобы побеждать в каждом матче».

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Орест Лебеденко Луго Депортиво Ла-Корунья
Источник AS
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