Орест ЛЕБЕДЕНКО: «У меня не было сомнений, когда я переходил в Депортиво»
Украинский защитник – о своем трансфере
24-летний украинский защитник Орест Лебеденко прокомментировал свой переход из «Луго» в «Депортиво»:
«С тех пор, как я переехал в Испанию, я искал лучший клуб, за который я мог бы играть, и я его нашел. Я очень этому рад.
Переговоры были очень простыми. Летом истекал мой контракт с «Луго», ко мне позволили из «Депортиво» и спросили, не хочу ли я перейти. У меня не было сомнений. Мы все знаем, какие у клуба цели и где он должен быть. Отдам всего себя, чтобы побеждать в каждом матче».
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