Владелец Эвертона опроверг слухи о продаже клуба

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири опроверг информацию о том, что клуб выставлен на продажу:

«Клуб не продается, но я говорил с топовыми инвесторами, действительно качественными, чтобы покрыть расходы на строительство нового стадиона. Я могу сделать это сам, но я хочу привлечь топовых спортивных инвесторов в «Эвертон».

Мы близки к соглашению. Речь вообще не идет о продаже клуба. Это принесет больше опыта с точки зрения спонсорства и коммерческого развития. И многие инвесторы имеют необходимые знания».