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  4. Владелец Эвертона опроверг слухи о продаже клуба
Англия
25 января 2023, 21:30 |
425
0

Владелец Эвертона опроверг слухи о продаже клуба

Фархад Мошири разъяснил ситуацию

25 января 2023, 21:30 |
425
0
Владелец Эвертона опроверг слухи о продаже клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Фархад Мошири

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири опроверг информацию о том, что клуб выставлен на продажу:

«Клуб не продается, но я говорил с топовыми инвесторами, действительно качественными, чтобы покрыть расходы на строительство нового стадиона. Я могу сделать это сам, но я хочу привлечь топовых спортивных инвесторов в «Эвертон».

Мы близки к соглашению. Речь вообще не идет о продаже клуба. Это принесет больше опыта с точки зрения спонсорства и коммерческого развития. И многие инвесторы имеют необходимые знания».

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Фархад Мошири Эвертон
Источник Goal.com
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