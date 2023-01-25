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  4. Миколенко и Ко ждут перемены. Эвертон выставили на продажу. Названа сумма
Англия
25 января 2023, 02:45 | Обновлено 25 января 2023, 03:53
520
2

Миколенко и Ко ждут перемены. Эвертон выставили на продажу. Названа сумма

Фархад Мошири хочет получить за клуб минимум 500 миллионов фунтов стерлингов

25 января 2023, 02:45 | Обновлено 25 января 2023, 03:53
520
2
Миколенко и Ко ждут перемены. Эвертон выставили на продажу. Названа сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Фархад Мошири

Владелец английского «Эвертона» Фархад Мошири выставил клуб на продажу.

Сообщается, бизнесмен рассчитывает получить минимум полмиллиарда фунтов стерлингов.

В покупке заинтересованы несколько популярных компаний, однако кто именно – неизвестно. По информации источника, аудиторская компания Deloitte будет заниматься продажей «Эвертона».

Интересно, что «Эвертон» за время правления Мошири потратил 700 миллионов евро. Сейчас идет строительство нового стадиона для ливерпульского клуба под названием «Бремли-Мур Док» за 550 миллионов евро, который должен заменить «Гудисон Парк».

«Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 матчах. Ранее с поста главного тренера команды был уволен английский специалист Фрэнк Лэмпард. За «ирисок» играет левый украинский защитник Виталий Миколенко.

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Эвертон Фархад Мошири продажа Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стадион
Источник The Guardian
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Nick.Grabowski
Фархад Моширі (Farhad Moshiri) - голова ради директорів та акціонер USM Holdings (це російський металургійний холдинг).
Власник Евертона - це давній бізнес-партнер Алішера Усманова, російського олігарха. Тому плюс-мінус зрозуміло звідки виник трансфер Миколенко. 
Гінер-Суркіс - трансфер Іллі Шкуріна. Усманов-Суркіс - трансфер Миколенко.
Російські, американські, китайські та арабські олігархічні гроші залазять в англійський, іспанський, італійський футбол. І вони по суті руйнують місцеві ліги - знищують, підривають чесну конкуренцію та природній розвиток клубів.
Виникає питання, а чому ці російські, американські, китайські та арабські гроші не розвивають власний футбол в себе вдома? Зробили би якусь сильну лігу - а то легко бути крутим в Англії чи Італії купуючи вже готових футболістів за будь-які гроші світу.
 
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