Миколенко и Ко ждут перемены. Эвертон выставили на продажу. Названа сумма

Владелец английского «Эвертона» Фархад Мошири выставил клуб на продажу.

Сообщается, бизнесмен рассчитывает получить минимум полмиллиарда фунтов стерлингов.

В покупке заинтересованы несколько популярных компаний, однако кто именно – неизвестно. По информации источника, аудиторская компания Deloitte будет заниматься продажей «Эвертона».

Интересно, что «Эвертон» за время правления Мошири потратил 700 миллионов евро. Сейчас идет строительство нового стадиона для ливерпульского клуба под названием «Бремли-Мур Док» за 550 миллионов евро, который должен заменить «Гудисон Парк».

«Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 матчах. Ранее с поста главного тренера команды был уволен английский специалист Фрэнк Лэмпард. За «ирисок» играет левый украинский защитник Виталий Миколенко.