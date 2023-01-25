Миколенко и Ко ждут перемены. Эвертон выставили на продажу. Названа сумма
Фархад Мошири хочет получить за клуб минимум 500 миллионов фунтов стерлингов
Владелец английского «Эвертона» Фархад Мошири выставил клуб на продажу.
Сообщается, бизнесмен рассчитывает получить минимум полмиллиарда фунтов стерлингов.
В покупке заинтересованы несколько популярных компаний, однако кто именно – неизвестно. По информации источника, аудиторская компания Deloitte будет заниматься продажей «Эвертона».
Интересно, что «Эвертон» за время правления Мошири потратил 700 миллионов евро. Сейчас идет строительство нового стадиона для ливерпульского клуба под названием «Бремли-Мур Док» за 550 миллионов евро, который должен заменить «Гудисон Парк».
«Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 матчах. Ранее с поста главного тренера команды был уволен английский специалист Фрэнк Лэмпард. За «ирисок» играет левый украинский защитник Виталий Миколенко.
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Власник Евертона - це давній бізнес-партнер Алішера Усманова, російського олігарха. Тому плюс-мінус зрозуміло звідки виник трансфер Миколенко.
Гінер-Суркіс - трансфер Іллі Шкуріна. Усманов-Суркіс - трансфер Миколенко.
Російські, американські, китайські та арабські олігархічні гроші залазять в англійський, іспанський, італійський футбол. І вони по суті руйнують місцеві ліги - знищують, підривають чесну конкуренцію та природній розвиток клубів.
Виникає питання, а чому ці російські, американські, китайські та арабські гроші не розвивають власний футбол в себе вдома? Зробили би якусь сильну лігу - а то легко бути крутим в Англії чи Італії купуючи вже готових футболістів за будь-які гроші світу.