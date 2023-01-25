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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала голкипера Наполи
Италия
25 января 2023, 20:46 |
260
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала голкипера Наполи

Сальваторе Сиригу отправился во Флоренцию, а «Наполи» подписал Пьерлуиджи Голлини

25 января 2023, 20:46 |
260
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала голкипера Наполи
ФК Фиорентина. Сальваторе Сиригу

«Фиорентина» официально сообщила о подписании голкипера «Наполи» Сальваторе Сиригу. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Сиригу перешел в «Наполи» из «Дженоа» летом прошлого года. За полгода не провел за «Партенопеи» ни одного официального матча.

На замену Сиригу «Наполи» арендовал у «Аталанты» другого голкипера – Пьерлуиджи Голлини. Соглашение рассчитано до конца сезона. На счету Голлини 9 матчей за «Аталанту» в текущем сезоне.

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Сальваторе Сиригу Пьерлуиджи Голлини Наполи Фиорентина Аталанта трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Фиорентина
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