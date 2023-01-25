ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала голкипера Наполи

«Фиорентина» официально сообщила о подписании голкипера «Наполи» Сальваторе Сиригу. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Сиригу перешел в «Наполи» из «Дженоа» летом прошлого года. За полгода не провел за «Партенопеи» ни одного официального матча.

На замену Сиригу «Наполи» арендовал у «Аталанты» другого голкипера – Пьерлуиджи Голлини. Соглашение рассчитано до конца сезона. На счету Голлини 9 матчей за «Аталанту» в текущем сезоне.