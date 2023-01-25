Экс-игрок Динамо Киев может продолжить карьеру в Серии А

Бывший защитник киевского «Динамо» Александар Драгович может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Его видеть в своих рядах хотят в «Лечче» и в «Сампдории».

Сообщается, что оба клуба уже начали переговоры с «Црвеной Звездой» из Белграда, с которой у 31-летнего австрийца сербского происхождения действует контракт.

Драгович с 2013 по 2016 год выступал за киевское «Динамо», откуда перешел в немецкий «Байер». Затем он играл в аренде за «Лестер», а в 2021 году стал игроком «Црвены Звезды».

«Лечче» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 14-е место. «Сампдория» располагается на 19-й позиции.