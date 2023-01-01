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Испания
01 января 2023, 23:21 | Обновлено 01 января 2023, 23:43
967
0

«Моя мечта – играть в Белграде». Экс-звезда Динамо отказал клубу Ла Лиги

Александар Драгович не перейдет в «Севилью»

01 января 2023, 23:21 | Обновлено 01 января 2023, 23:43
967
0
«Моя мечта – играть в Белграде». Экс-звезда Динамо отказал клубу Ла Лиги
Twitter. Александар Драгович

Экс-игрок киевского футбольного клуба «Динамо» Александар Драгович отказался переходить в испанскую «Севилью»:

«Мечтой всей моей жизни было носить красно-белую футболку «Белграда», и теперь она сбылась. Это нормально, что клубы проявляют интерес, но я никуда не уйду. Я игрок «Црвены Звезды», и пока это так, я не буду комментировать слухи».

Отметим, что ранее появилась информация о том, что испанцы интересуются австрийцем.

Драгович играл за киевское «Динамо» на протяжении трёх лет – с 2013 по 2016 года. Оттуда он был продан в «Байер» за 21 миллион евро. После пяти лет в Германии Александар летом 2021 года подписал контракт с «Црвеной Звездой» на правах свободного агента.

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Источник Mundo Deportivo
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