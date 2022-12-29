Севилья проявляет интерес к экс-лидеру обороны Динамо
Александар Драгович может продолжить карьеру в Испании
Испанская «Севилья» в январское трансферное окно нацелена усилить состав двумя центральными защитниками.
Руководство клуба вместе с главным тренером договорились, что один из подписанных защитников будет молодым, а второй – опытным.
На место первого «Севилья» присматривает 22-летнего Лоика Баде из «Ренна», а вот вторым может стать 31-летний экс-бек «Динамо» Александар Драгович.
С лета минувшего года Драгович выступает за «Црвену Звезду», с которой имеет контракт до конца сезона-2023/24.
«Севилья» не имеет существенных экономических ресурсов на рынке, а потому рассчитывает, что Драгович согласует с боссами «Црвены Звезды» приемлемые для всех сторон условия сделки.
Напомним, за «Динамо» Драгович выступал с 2013 по 2016 годы, после чего за 21 миллион евро был продан в «Байер».
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