Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Севилья проявляет интерес к экс-лидеру обороны Динамо
Испания
29 декабря 2022, 12:59 |
624
0

Севилья проявляет интерес к экс-лидеру обороны Динамо

Александар Драгович может продолжить карьеру в Испании

29 декабря 2022, 12:59 |
624
0
Севилья проявляет интерес к экс-лидеру обороны Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Драгович

Испанская «Севилья» в январское трансферное окно нацелена усилить состав двумя центральными защитниками.

Руководство клуба вместе с главным тренером договорились, что один из подписанных защитников будет молодым, а второй – опытным.

На место первого «Севилья» присматривает 22-летнего Лоика Баде из «Ренна», а вот вторым может стать 31-летний экс-бек «Динамо» Александар Драгович.

С лета минувшего года Драгович выступает за «Црвену Звезду», с которой имеет контракт до конца сезона-2023/24.

«Севилья» не имеет существенных экономических ресурсов на рынке, а потому рассчитывает, что Драгович согласует с боссами «Црвены Звезды» приемлемые для всех сторон условия сделки.

Напомним, за «Динамо» Драгович выступал с 2013 по 2016 годы, после чего за 21 миллион евро был продан в «Байер».

По теме:
Мирча ЛУЧЕСКУ: «За последние годы Динамо заработало 100 млн евро»
Реал и Челси поборются за звездного защитника Милана
Алехандро Гомес хочет вернуться в Серию А
Александар Драгович Црвена Звезда Севилья трансферы Ла Лиги трансферы Лоик Баде Ренн
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира
Футбол | 28 декабря 2022, 13:38 4
Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира
Охрана, подмена! Почему Аргентина привезла на родину лишь копию Кубка мира

Оригинал же остался у ФИФА…

Артем ДОВБИК: «Днепр-1 выступил в еврокубках на крепкую четверку»
Футбол | 29 декабря 2022, 10:15 0
Артем ДОВБИК: «Днепр-1 выступил в еврокубках на крепкую четверку»
Артем ДОВБИК: «Днепр-1 выступил в еврокубках на крепкую четверку»

Нападающий днепрян – оценил результаты команды на евроарене

Лидс – Манчестер Сити – 1:3. Феноменальный Холанд. Видео голов и обзор
Футбол | 29.12.2022, 07:00
Лидс – Манчестер Сити – 1:3. Феноменальный Холанд. Видео голов и обзор
Лидс – Манчестер Сити – 1:3. Феноменальный Холанд. Видео голов и обзор
Снова Мбаппе, снова пенальти. ПСЖ без Месси выиграл в матче Лиги 1
Футбол | 29.12.2022, 00:05
Снова Мбаппе, снова пенальти. ПСЖ без Месси выиграл в матче Лиги 1
Снова Мбаппе, снова пенальти. ПСЖ без Месси выиграл в матче Лиги 1
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
Футбол | 28.12.2022, 13:30
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Никому не нужен. Экс-звезда Барселоны потерял работу в Японии
Никому не нужен. Экс-звезда Барселоны потерял работу в Японии
28.12.2022, 04:57 2
Футбол
Редкач рассказал, почему Ломаченко не стал абсолютным чемпионом мира
Редкач рассказал, почему Ломаченко не стал абсолютным чемпионом мира
27.12.2022, 11:49 3
Бокс
Артем ДОВБИК: «Хорошо, что хоть Месси поспособствовал решению по Лаосу»
Артем ДОВБИК: «Хорошо, что хоть Месси поспособствовал решению по Лаосу»
28.12.2022, 12:57 1
Футбол
Арсеналу - отказать. Шахтер отклонил предложение по Мудрику
Арсеналу - отказать. Шахтер отклонил предложение по Мудрику
27.12.2022, 19:28 23
Футбол
ФОТО. Бущан и бывший игрок Динамо побывали на передовой
ФОТО. Бущан и бывший игрок Динамо побывали на передовой
27.12.2022, 21:05 2
Война
Деньги – не главное. Самый богатый клуб мира вылетел во второй дивизион
Деньги – не главное. Самый богатый клуб мира вылетел во второй дивизион
28.12.2022, 04:40
Футбол
Угрожают убить путина. лавров пожаловался на США
Угрожают убить путина. лавров пожаловался на США
27.12.2022, 11:59 8
Война
Тайсон ФЬЮРИ: «Самый важный бой — с Усиком. А кто такой этот Джошуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Самый важный бой — с Усиком. А кто такой этот Джошуа?»
27.12.2022, 18:11 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности