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  4. Сбежал из рф, за которую мечтал играть. Эйпен подпишет воспитанника Шахтера
Бельгия
25 января 2023, 19:35 |
2747
1

Сбежал из рф, за которую мечтал играть. Эйпен подпишет воспитанника Шахтера

Александр Филин близок к переезду в чемпионат Бельгии

25 января 2023, 19:35 |
2747
1
Сбежал из рф, за которую мечтал играть. Эйпен подпишет воспитанника Шахтера

Бельгийский «Эйпен» близок к тому, чтобы объявить о подписании 26-летнего центрбека Александра Филина.

Переход футболиста в команду, занимающую 15-е место в турнирной таблице элитарного бельгийского чемпионата, может состояться на правах свободного агента.

Несколько дней назад Филин расторг контракт с российскими «Химками», за которые выступал с лета 2020 года.

Филин родился в 1996 году в Симферополе, и является воспитанником академии «Шахтера». Донецкий клуб футболист покинул в августе 2015-го, так и не сыграв ни одного поединка за первую команду. Как и Александр Зинченко, Филин подался в российскую «Уфу», но в отличие от нынешнего игрока лондонского «Арсенала», так и оставался в чемпионате страны-агрессора, которую теперь, очевидно, попытается покинуть.

Примечательно, что в одном из интервью, датированным 2016 годом, Филин признавался в смене гражданства – с украинского на российское. Также центрбек говорил о желании выступать за сборную россии, но реализовать эту цель ему до нынешнего момента так и не удалось.

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Александр Филин Химки трансферы Эйпен выбор редакции
Источник Walfoot.be
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