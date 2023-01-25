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Англия
25 января 2023, 18:54 | Обновлено 25 января 2023, 19:07
870
0

Знаменитый пожарный. Назван вероятный новый наставник украинца Миколенко

«Эвертон» ищет замену Фрэнку Лэмпарду

25 января 2023, 18:54 | Обновлено 25 января 2023, 19:07
870
0
Знаменитый пожарный. Назван вероятный новый наставник украинца Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэм Эллардайс

В руководстве английского клуба «Эвертон» считают, что лучшим наставником для команды на данный момент является 68-летний Сэм Эллардайс. У Большого Сэма, как еще называют этого специалиста, имеется огромный опыт по спасению клубов от вылета из английской Премьер-лиги. Это, видимо, и подкупает в Эллардайсе топ-менеджмент «ирисок».

В настоящий момент «Эвертон», цвета которого, как известно, защищает украинский защитник Виталий Миколенко, занимает 19-е место в таблице АПЛ. Именно снижение результатов команды и привело к недавнему увольнению из клуба Фрэнка Лэмпарда.

В сезоне-2017/2018 Эллардайс уже тренировал «Эвертон», возглавив его в тот момент, когда ему угрожал вылет в Чемпионшип. В итоге же «ириски» завершили сезон на 8-й позиции.

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Сэм Эллардайс Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Источник Daily Mail
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