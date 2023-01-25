Знаменитый пожарный. Назван вероятный новый наставник украинца Миколенко

В руководстве английского клуба «Эвертон» считают, что лучшим наставником для команды на данный момент является 68-летний Сэм Эллардайс. У Большого Сэма, как еще называют этого специалиста, имеется огромный опыт по спасению клубов от вылета из английской Премьер-лиги. Это, видимо, и подкупает в Эллардайсе топ-менеджмент «ирисок».

В настоящий момент «Эвертон», цвета которого, как известно, защищает украинский защитник Виталий Миколенко, занимает 19-е место в таблице АПЛ. Именно снижение результатов команды и привело к недавнему увольнению из клуба Фрэнка Лэмпарда.

В сезоне-2017/2018 Эллардайс уже тренировал «Эвертон», возглавив его в тот момент, когда ему угрожал вылет в Чемпионшип. В итоге же «ириски» завершили сезон на 8-й позиции.