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  4. Стефано ПИОЛИ: «Ни игры, ни результата»
Италия
25 января 2023, 12:18 | Обновлено 25 января 2023, 13:07
334
0

Стефано ПИОЛИ: «Ни игры, ни результата»

Наставник «Милана» – о разгромном поражении от «Лацио»

25 января 2023, 12:18 | Обновлено 25 января 2023, 13:07
334
0
Стефано ПИОЛИ: «Ни игры, ни результата»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Лацио» (0:4) в матче 19-го тура итальянской Серии А.

«Много вещей в нашей игре, которые не работают: ментальный, тактический аспекты… За последние две с половиной недели мы не показали ни игры, ни результата. Мы все должны работать лучше.

Дела у нас идут не очень хорошо. Сегодня мы создали моменты, чтобы угрожать воротам. Проблема не слишком велика, когда мяч у нас, но когда мы без него – теряется понимание. Нам нужна более четкая коммуникация. Я знаю единственный способ – работа», - сказал Пиоли.

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Стефано Пиоли Милан Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Milan News
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