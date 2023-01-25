Стефано ПИОЛИ: «Ни игры, ни результата»
Наставник «Милана» – о разгромном поражении от «Лацио»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Лацио» (0:4) в матче 19-го тура итальянской Серии А.
«Много вещей в нашей игре, которые не работают: ментальный, тактический аспекты… За последние две с половиной недели мы не показали ни игры, ни результата. Мы все должны работать лучше.
Дела у нас идут не очень хорошо. Сегодня мы создали моменты, чтобы угрожать воротам. Проблема не слишком велика, когда мяч у нас, но когда мы без него – теряется понимание. Нам нужна более четкая коммуникация. Я знаю единственный способ – работа», - сказал Пиоли.
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