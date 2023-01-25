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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 05:34 |
225
0

Украинский футболист, который играл в рф, не планирует возвращаться в УПЛ

Александр Нойок рассматривает варианты в Польше и Казахстане

25 января 2023, 05:34 |
225
0
Украинский футболист, который играл в рф, не планирует возвращаться в УПЛ
Instagram. Александр Нойок

30-летний украинский футболист Александр Нойок не вернется в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Нойок может стать игроком одесского «Черноморца», однако этого не случится. Футболист сейчас выступает за «Маккаби» Бней-Рейне, но в зимнее трансферное окно покинет команду. Нойок рассматривает варианты в чемпионате Польши и Казахстана.

Александр является воспитанником донецкого «Шахтера». Однако заа первую команду «горняков» он так и не сыграл. В Украине Нойок выступал за «Закарпатье», харьковский «Металлист» и донецкий «Металлург». Также играл за минское и брестское «Динамо», брестский «Рух», кипрский «Аполлон» и российский «Оренбург». Также Нойок является экс-капитаном молодежной сборной Украины по футболу.

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Источник Footboom
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