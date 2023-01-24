Источник: 25 января у Казани отберут право проведения Суперкубка УЕФА 2023
В августе 2023 года пройдет матч между победителями двух еврокубковых турниров
В ближайшее время УЕФА лишит российскую Казань права проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023.
Принятие официального решения по этому поводу ожидается на конгрессе УЕФА в среду, 25 января.
Казань была определена как хозяин игры за Суперкубок УЕФА 2023. Город в августе 2023 года должен был принять матч между победителями двух еврокубковых турниров – Лиги чемпионов 2022/23 и Лиги Европы 2022/23.
Ранее рф была отстранена от всех международных турниров, с конца февраля 2022 года из-за военного вторжения в Украину. В рфс пытаются договориться об отмене дисквалификации, однако безуспешно.
Кроме того, сборная рф отстранена от всех соревнований и не сумеет принять участия в Евро-2024.
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