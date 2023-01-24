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  4. Источник: 25 января у Казани отберут право проведения Суперкубка УЕФА 2023
Суперкубок УЕФА
24 января 2023, 21:00 | Обновлено 24 января 2023, 21:25
641
1

Источник: 25 января у Казани отберут право проведения Суперкубка УЕФА 2023

В августе 2023 года пройдет матч между победителями двух еврокубковых турниров

24 января 2023, 21:00 | Обновлено 24 января 2023, 21:25
641
1
Источник: 25 января у Казани отберут право проведения Суперкубка УЕФА 2023
УЕФА

В ближайшее время УЕФА лишит российскую Казань права проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023.

Принятие официального решения по этому поводу ожидается на конгрессе УЕФА в среду, 25 января.

Казань была определена как хозяин игры за Суперкубок УЕФА 2023. Город в августе 2023 года должен был принять матч между победителями двух еврокубковых турниров – Лиги чемпионов 2022/23 и Лиги Европы 2022/23.

Ранее рф была отстранена от всех международных турниров, с конца февраля 2022 года из-за военного вторжения в Украину. В рфс пытаются договориться об отмене дисквалификации, однако безуспешно.

Кроме того, сборная рф отстранена от всех соревнований и не сумеет принять участия в Евро-2024.

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УЕФА Суперкубок УЕФА Казань дисквалификация россии санкции
Источник Sky Sports
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Nick.Grabowski
Замість цього в Казані можна провести кубок народів, які знаходяться де-факто в рабстві імперії (хоча зараз це більше схоже на якусь кримінальну секту з ворів, гопніків, шахраїв та злочинців різного походження):
- буряти;
- калмики;
- аварці;
- мордва;
- черкеси;
- осетинці;
- карели;
- якути;
 та ще десь 150+ унікальних народів. 
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