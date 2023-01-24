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  4. ФОТО. Соболь провел первую тренировку в Страсбурге
Франция
24 января 2023, 19:03 |
647
0

ФОТО. Соболь провел первую тренировку в Страсбурге

Украинский защитник работает со своей новой командой

24 января 2023, 19:03 |
647
0
ФОТО. Соболь провел первую тренировку в Страсбурге
ФК Страсбург. Эдуард Соболь

Вчера украинский защитник Эдуард Соболь перешел из «Брюгге» во французский «Страсбург».

Сегодня «Страсбург» сообщил о том, что Соболь провел свою первую тренировку в составе новой команды. Вместе с нем к работе с командой приступил французский хавбек Морган Сансон, который вчера перешел из «Астон Виллы» на правах аренды.

Дебютировать за «Страсбург» Соболь может 29 января в матче Лиги 1 против «Тулузы».

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Эдуард Соболь Страсбург фото
Источник Sport.ua
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