ФОТО. Соболь провел первую тренировку в Страсбурге
Украинский защитник работает со своей новой командой
Вчера украинский защитник Эдуард Соболь перешел из «Брюгге» во французский «Страсбург».
Сегодня «Страсбург» сообщил о том, что Соболь провел свою первую тренировку в составе новой команды. Вместе с нем к работе с командой приступил французский хавбек Морган Сансон, который вчера перешел из «Астон Виллы» на правах аренды.
Дебютировать за «Страсбург» Соболь может 29 января в матче Лиги 1 против «Тулузы».
🆕 #MercatoRCSA I Première séance à la Meinau pour Morgan Sanson et Eduard Sobol 🔛 pic.twitter.com/I3bD4V3hJ4— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 24, 2023
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