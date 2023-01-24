Уйти нельзя остаться: есть ли у Азара будущее в Реале

Летом 2019 года Эден Азар осуществил свою мечту и перешел из «Челси» в мадридский «Реал». «Сливочные» заплатили за игрока 115 млн евро. Этот трансфер стал одним из самых дорогих и одним из самых провальных для «королевского клуба».

Бельгиец ехал в столицу Испании, будучи на пике формы. Он был одним из лучших игроков АПЛ и, казалось, займет место Криштиану Роналду в стане «бланкос». Но все, что могло пойти не так, пошло не так.

Проблемы в «Реале» у Азара начались практически сразу. Уже во время первой предсезонной подготовки бельгиец прибыл в расположение «королевского клуба» с лишним весом. Эден признавал, что набрал в отпуске 5 килограммов.

Футболист не видел в этом ничего страшного, но болельщики и некоторые эксперты сразу заподозрили, что Азар, возможно, несерьезно относится к делу. Эту историю сейчас никто бы и не вспоминал, если бы Эден хорошо проявлял себя на поле. Но этого не происходит.

Пожалуй, главной проблемой бельгийца в «королевском клубе» стали травмы. Они преследовали его с самого начала. У Азара был полный набор повреждений: травма подколенного сухожилия, трещина в ноге, травма малоберцевой кости и много другого.

Каждое новое повреждение оставляло Эдена в лазарете на все более длительные сроки. Бывало, что футболист пропускал по 3 месяца подряд. За 7 лет в «Челси» Азар пропустил суммарно 21 матч, а за 2 с половиной года в «Реале» их было 61.

Все это повлияло на низкую результативность Эдена. С 2019 года бельгиец сыграл всего 73 матча «королевский клуб», забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. «Сливочные» явно ожидали большего от одного из самых дорогих игроков в истории.

На деле же получилось так, что, согласно исследованию портала BeSoccer, с Азаром на поле «Реал» забивает меньше всего. Сам футболист ни разу не забил за последние полтора года. Лучший показатель результативности Эдена в «королевском клубе» – 1 гол и 6 ассистов в кампании 2019/20.

С каждым сезоном бельгиец получает все меньше игрового времени. Летом главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявлял, что Азар получит важную роль в текущем сезоне, поскольку «бланкос» будут участвовать во многих турнирах.

Однако к настоящему времени на счету Эдена только 3 поединка в Ла Лиге без результативных действий. На поле он проводит в среднем 32 минуты за матч – это его худший показатель в карьере. Бельгийцу не всегда доверяют даже во второстепенных турнирах, поэтому вряд ли он будет часто играть в чемпионате Испании или Лиге чемпионов.



Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Учитывая сложившуюся ситуацию, Азару нет смысла оставаться в «Реале». Эден уже сейчас проигрывает конкуренцию Винисиусу и Родриго, которые играют на флангах. По слухам, нынешнее трансферно окно – не первое, когда «королевский клуб» выставил бельгийца на трансфер. Однако до сих пор «бланкос» не получали конкретных предложений по игроку. «Сливочным» нужно не просто расстаться с футболистом, но получить от этого выгоду, учитывая, сколько было потрачено на его подписание.

«Я совру, если скажу, что все хорошо. Я усердно тренируюсь, но не играю. Однако у меня нет претензий к тренеру. Мы поговорили перед началом сезона, он попросил меня показывать свои лучшие качества. Я стараюсь и принимаю ситуацию. Я каждый день стараюсь показывать на тренировках, что могу дать команде больше, ведь я действительно это могу. Но ситуация тупиковая», – сказал Азар перед перерывом на чемпионат мира.

Эден поехал на ЧМ-2022 в роли капитана сборной Бельгии. Были предположения, что оказанное футболисту доверие позволит ему хорошо выступить на турнире и улучшить ситуацию в клубе. Но это не сработало – бельгийцы выступили неудачно и не смогли выйти из группы.

Мировое первенство завершилось для Бельгии полным провалом, после чего главный тренер Роберто Мартинес ушел в отставку. Разумеется, ни о какой перезагрузке для Азара речи не шло. Более того, после чемпионата мира он объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

Эден понимает, что его время в «Реале» подходит к концу, хотя оно толком и не начиналось. Его контракт со «сливочными» рассчитан до июня 2024 года. Бельгиец не хочет кардинально менять свою жизнь посреди сезона, но допускает уход из «королевского клуба» летом.

Одним из главных претендентов на футболиста считается «Аль-Наср». Это действительно возможный вариант, учитывая, что наставник команды Руди Гарсия ранее тренировал игрока в «Лилле». Но столь бесславный вариант завершения европейской карьеры вряд ли устроит Азара. В Саудовскую Аравию едут отнюдь не за трофеями.

Текст: meta.ua/sport