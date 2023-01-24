Павелко ответил на вопрос, сколько искусственной травы изготовил завод УАФ

На завод по изготовлению искусственной травы, который Андрей Павелко открывал вместе с президентом УЕФА Александром Чеферином, в свое время было потрачено около 8 миллионов долларов.

Вопросы от блогера Константина Андриюка, которого не аккредитовали на встречу с Павелко.

– Сколько искусственной травы изготовил завод по изготовлению искусственной травы в Краматорске, начиная с мая 2020 года по 24 февраля 2022 года?

– Это как раз лицо Андриюка. Во-первых, создание завода и его перенос в Краматорск было решено Исполкомом УАФ и Конгрессом УАФ. В тот момент Киевская область, как мне доложили, была дорогой в аренде имущества. А аренда в Краматорске была нулевая, к тому же были созданы дополнительные рабочие места в Краматорске для переселенцев. Поэтому Исполкомом УАФ было принято решение о переносе завода в Краматорск. Чтобы и себестоимость изготовления искусственного покрытия была ниже, и наши люди в Краматорске имели рабочие места. Я уверен, что это патриотическое решение. Мы все до последнего были правы, что ни Краматорск, ни Мариуполь не будут под российской агрессией. Это было коллегиальное решение, обусловленное экономическими решениями.

Мы сделали представление к ЕСПЧ о возмещении имущества, утраченного из-за войны, которую начала Россия. Я молюсь, чтобы завод не попал в этот список. Но мы уже сделали представление по разбомбленным стадионам, базам, футбольным площадкам и школам. Когда будет суд в Гааге, будут выполняться и решения ЕСПЧ.

Сколько полей было сделано? Мы передали этот завод в пользование компании из Краматорска. Пусть ответит. 8 миллионов было вложено? Завод принадлежит УАФ. Компания эксплуатирует, перед нами отчитывается, а мы отчитываемся перед аудиторами. Все будет», – сказал Павелко.