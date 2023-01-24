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Польша
24 января 2023, 15:10 | Обновлено 24 января 2023, 15:50
838
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фернанду Сантуш – главный тренер сборной Польши

Цезари Кулеша представил 68-ленего специалиста

24 января 2023, 15:10 | Обновлено 24 января 2023, 15:50
838
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фернанду Сантуш – главный тренер сборной Польши
Twitter

69-летний португальский специалист Фернанду Сантуш официально назначен на пост главного тренера сборной Польши по футболу.

Презентация Сантуша прошла в Варшаве на стадионе «Народовы» с участием президента Польского футбольного союза Цезария Кулеши.

«Фернанду Сантуш со всей семьей переезжает в Варшаву. Кроме руководства сборной он также будет помогать нам развивать программу подготовки молодежи, что для нас очень важно. Оценить его работу мы сможем только через некоторое время.

Мы также хотели, чтобы в тренерском штабе были поляки, которые бы учились. Впоследствии они смогут использовать приобретенные знания в своей работе.

Я глубоко верю, что новый тренер принесет много пользы команде и всему польскому футболу. Пока цель номер один – попасть в финальный турнир чемпионата Европы, и на этом мы сосредотачиваемся в первую очередь», – сказал Кулеша.

Сообщается, что контракт заключен до 2026 года.

Фернанду Сантуш с 2014 по 2022 год тренировал сборную Португалии, с которой выиграл Евро-2016 и Лигу наций-2018/19.

В отборе на Евро-2024 сборная Польши сыграет в одной группе с Чехией, Албанией, Фарерскими островами и Молдовой.

Сантуш был уволен с поста наставника сборной Португалии после вылета от Марокко (0:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2022.

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назначение тренера Фернанду Сантуш сборная Польши по футболу Цезари Кулеша
Источник Польский футбольный союз
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