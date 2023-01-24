Тоттенхэм может заменить Конте другим итальянским тренером

Антонио Конте покинет пост главного тренера «Тоттенхэма» в конце текущего сезона. Его контракт истекает летом и не будет продлен.

Заменить Конте в «Тоттенхэме» может другой итальянский тренер. Речь идет о Маурицио Сарри из «Лацио». «Шпоры» ожидают, что более прагматичный и менее требовательный в плане трансферов Сарри лучше подойдет клубу.

Сарри возглавляет «Лацио» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 2025 года. Ранее Сарри уже работал в АПЛ с «Челси» в 2018 – 2019 годах.