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  4. Тоттенхэм может заменить Конте другим итальянским тренером
Англия
24 января 2023, 14:40 |
692
0

Тоттенхэм может заменить Конте другим итальянским тренером

Маурицио Сарри может покинуть «Лацио»

24 января 2023, 14:40 |
692
0
Тоттенхэм может заменить Конте другим итальянским тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Антонио Конте покинет пост главного тренера «Тоттенхэма» в конце текущего сезона. Его контракт истекает летом и не будет продлен.

Заменить Конте в «Тоттенхэме» может другой итальянский тренер. Речь идет о Маурицио Сарри из «Лацио». «Шпоры» ожидают, что более прагматичный и менее требовательный в плане трансферов Сарри лучше подойдет клубу.

Сарри возглавляет «Лацио» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 2025 года. Ранее Сарри уже работал в АПЛ с «Челси» в 2018 – 2019 годах.

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Источник Il Messaggero
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