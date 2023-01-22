Конте покинет Тоттенхэм в конце сезона
Контракт тренера не будет продлен
Антонио Конте покинет пост главного тренера «Тоттенхэма» в конце нынешнего сезона, когда истечет срок действия его контракта. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
В продлении сотрудничества не заинтересована ни одна сторона, и переговоры по новому контракту не ведутся. Конте недоволен недостаточной активностью «Тоттенхэма» на трансферном рынке, а президенту «Шпор» Даниэлю Леви надоели постоянные требования итальянского тренера усилить состав.
Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.
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