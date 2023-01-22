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  4. Конте покинет Тоттенхэм в конце сезона
Англия
22 января 2023, 15:03 |
980
2

Конте покинет Тоттенхэм в конце сезона

Контракт тренера не будет продлен

22 января 2023, 15:03 |
980
2
Конте покинет Тоттенхэм в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Антонио Конте покинет пост главного тренера «Тоттенхэма» в конце нынешнего сезона, когда истечет срок действия его контракта. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В продлении сотрудничества не заинтересована ни одна сторона, и переговоры по новому контракту не ведутся. Конте недоволен недостаточной активностью «Тоттенхэма» на трансферном рынке, а президенту «Шпор» Даниэлю Леви надоели постоянные требования итальянского тренера усилить состав.

Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

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Антонио Конте Тоттенхэм Джанлука Ди Марцио
Источник Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 2
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Andre Chil
Дуже дивний союз з самого початку, та дива не сталося
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+1
Kain_X_Rain
Конте вже чекають в Юве,це зрозуміло)
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0
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