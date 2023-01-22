Конте покинет Тоттенхэм в конце сезона

Антонио Конте покинет пост главного тренера «Тоттенхэма» в конце нынешнего сезона, когда истечет срок действия его контракта. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В продлении сотрудничества не заинтересована ни одна сторона, и переговоры по новому контракту не ведутся. Конте недоволен недостаточной активностью «Тоттенхэма» на трансферном рынке, а президенту «Шпор» Даниэлю Леви надоели постоянные требования итальянского тренера усилить состав.

Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.