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Украина. Премьер лига
24 января 2023, 13:28 | Обновлено 24 января 2023, 13:35
279
1

Заря не увольняла Каменюку и Липартию

Но оба сейчас находятся вне клуба

24 января 2023, 13:28 | Обновлено 24 января 2023, 13:35
279
1
Заря не увольняла Каменюку и Липартию
ФК Заря Луганск. Никита Каменюка

В начале 2023 года в СМИ распространилась информация о том, что Никита Каменюка и Джаба Липартия покинули тренерский штаб «Зари». Они работали ассистентами Патрика ван Леувена.

Также из наблюдений стало известно, что на официальном сайте «Зари» исчезли профили Каменюки и Липартии в разделе «тренерский штаб основного состава».

Впрочем, руководство «Зари» не увольняло Каменюку и Липартию. Более того, начальник команды говорит, что оба находятся на контрактах и выполняют определенные задачи, поставленные перед ними клубом.

Руководство отмечает, что стоит доверять только информации с официального сайта, но признает, что на сайте происходит перестройка, и там нет профилей половины работников клуба.

В то же время, удалось выяснить, что и Каменюка, и Липартия сейчас находятся за границей вне клуба.

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Заря Луганск Никита Каменюка Джаба Липартия
Источник UA-Football
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Gargantua
ну так что же случилось?
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