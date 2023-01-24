Заря не увольняла Каменюку и Липартию

В начале 2023 года в СМИ распространилась информация о том, что Никита Каменюка и Джаба Липартия покинули тренерский штаб «Зари». Они работали ассистентами Патрика ван Леувена.

Также из наблюдений стало известно, что на официальном сайте «Зари» исчезли профили Каменюки и Липартии в разделе «тренерский штаб основного состава».

Впрочем, руководство «Зари» не увольняло Каменюку и Липартию. Более того, начальник команды говорит, что оба находятся на контрактах и выполняют определенные задачи, поставленные перед ними клубом.

Руководство отмечает, что стоит доверять только информации с официального сайта, но признает, что на сайте происходит перестройка, и там нет профилей половины работников клуба.

В то же время, удалось выяснить, что и Каменюка, и Липартия сейчас находятся за границей вне клуба.