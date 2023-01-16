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Украина. Премьер лига
16 января 2023, 21:28 | Обновлено 16 января 2023, 22:06
967
0

Ассистенты Патрика ван Леувена покинули Зарю

Никита Каменюка и Джаба Липартия уходят из луганского клуба

16 января 2023, 21:28 | Обновлено 16 января 2023, 22:06
967
0
Ассистенты Патрика ван Леувена покинули Зарю
ФК Заря. Никита Каменюка

Помощники главного тренера луганского футбольного клуба «Заря» Патрика ван Леувена Никита Каменюка и Джаба Липартия покинули команду.

Каменюка входил в тренерский штаб «Зари» с июля 2022 года и занимал должность ассистента главного тренера.

Так же покинул команду и Джаба Липартия. Грузин проработал в клубе на тренерском посте с 2022 года. Входил в штаб нидерландского специалиста, занимая должность тренера команды.

Отметим, что ранее луганская «Заря» вышла с отпуска и начала подготовку к возобновлению чемпионата Украины в Турции.

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Патрик ван Леувен Никита Каменюка Джаба Липартия Заря Луганск
Источник Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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