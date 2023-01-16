Ассистенты Патрика ван Леувена покинули Зарю
Никита Каменюка и Джаба Липартия уходят из луганского клуба
Помощники главного тренера луганского футбольного клуба «Заря» Патрика ван Леувена Никита Каменюка и Джаба Липартия покинули команду.
Каменюка входил в тренерский штаб «Зари» с июля 2022 года и занимал должность ассистента главного тренера.
Так же покинул команду и Джаба Липартия. Грузин проработал в клубе на тренерском посте с 2022 года. Входил в штаб нидерландского специалиста, занимая должность тренера команды.
Отметим, что ранее луганская «Заря» вышла с отпуска и начала подготовку к возобновлению чемпионата Украины в Турции.
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