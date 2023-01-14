Впереди – турецкий берег. Заря вышла из отпуска

Луганская «Заря» начинает подготовку к возобновлению чемпионата Украины.

В пятницу футболисты луганского клуба прошли медосмотр, а в субботу начнут подготовку к продолжению чемпионата.

Несколько дней черно-белые будут работать в Киеве, после чего команда отправится на сборы в Турцию, где подопечные Патрика ван Леувена пробудут чуть больше месяца.