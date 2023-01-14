Украина. Премьер лига14 января 2023, 03:52 |
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Впереди – турецкий берег. Заря вышла из отпуска
Луганчане прошли медосмотр
14 января 2023, 03:52 |
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Луганская «Заря» начинает подготовку к возобновлению чемпионата Украины.
В пятницу футболисты луганского клуба прошли медосмотр, а в субботу начнут подготовку к продолжению чемпионата.
Несколько дней черно-белые будут работать в Киеве, после чего команда отправится на сборы в Турцию, где подопечные Патрика ван Леувена пробудут чуть больше месяца.
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