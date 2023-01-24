Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Если не нужен – заберем обратно». Шахтер хотел вернуть легионера из Реала
Украина. Премьер лига
24 января 2023, 13:30 |
1812
0

«Если не нужен – заберем обратно». Шахтер хотел вернуть легионера из Реала

Сергей Палкин раскрыл итоги переговоров по Винисиусу Тобиасу

24 января 2023, 13:30 |
1812
0
«Если не нужен – заберем обратно». Шахтер хотел вернуть легионера из Реала
Twitter. Винисиус Тобиас

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин раскрыл итоги переговоров по Винисиусу Тобиасу.

Тобиас принадлежит «Шахтеру», однако выступает за мадридский «Реал» на правах аренды.

Палкин заявил, что связывался с менеджерами мадридского клуба, чтобы узнать их планы на игрока, так как бразилец еще не дебютировал за основу «сливочных»:

«В прошлом году мы подписали арендное соглашение с правом выкупа. Месяц назад связались с «Реалом», потому что были заинтересованы в возвращении игрока.

Мы сказали, что если он им не нужен, мы его вернем. Руководство сливочных заявило, что примет решение по окончании сезона».

Отметим, что Тобиас перешел в «Шахтер» зимой 2022 года из бразильского «Интернасьонала» но из-за начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала рф, так и не сыграл ни одного официального матча за украинский клуб. Летом 2022 года он воспользовался правилом ФИФА, позволяющим приостанавливать контракты с украинскими клубами, и уехал в аренду в «Реал». За молодежный состав мадридцев Тобиас провел 23 поединках, в которых отметился 4 ассистами.

Контракт бразильца с донецким клубом рассчитан до 2026 года, а аренда в «Реале» действительна до конца текущего сезона. Однако в соглашении между клубами есть опция выкупа игрока за 18 миллионов евро.

По теме:
Милан согласовал контракт с Дзаньоло до 2027 года
Арсенал за 25 миллионов евро подписал одноклубника Коваленко
Манчестер Юнайтед не готов платить 100 млн евро за Осимхена
Винисиус Тобиас аренда игрока трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Шахтер Донецк Сергей Палкин
Источник EFE
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн
Футбол | 24 января 2023, 01:40 51
Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн
Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн

Английский «Брайтон» тренирует экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 24 января 2023, 14:00 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
Бокс | 23.01.2023, 20:34
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
Американский теннисист не смог доиграть матч 1/4 финала Australian Open
Теннис | 24.01.2023, 08:07
Американский теннисист не смог доиграть матч 1/4 финала Australian Open
Американский теннисист не смог доиграть матч 1/4 финала Australian Open
Вместе с Зинченко, но пока без Мудрика. Названа сборная сезона АПЛ
Футбол | 24.01.2023, 13:05
Вместе с Зинченко, но пока без Мудрика. Названа сборная сезона АПЛ
Вместе с Зинченко, но пока без Мудрика. Названа сборная сезона АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обладатель Кубка мира и вице-чемпион Европы по ММА погиб на войне с россией
Обладатель Кубка мира и вице-чемпион Европы по ММА погиб на войне с россией
23.01.2023, 21:31 8
Война
Без Гарсии и Бенчич. Известны все четвертьфиналистки Australian Open
Без Гарсии и Бенчич. Известны все четвертьфиналистки Australian Open
23.01.2023, 07:20 7
Теннис
«Президент» Шахтера из днр: «Шахтер Ахметова предал Донецк»
«Президент» Шахтера из днр: «Шахтер Ахметова предал Донецк»
22.01.2023, 13:15 14
Война
Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя
Не только Цыганков. Кого Динамо не продало вовремя
22.01.2023, 09:25 36
Футбол
Бывший украинский фигурист погиб под Бахмутом
Бывший украинский фигурист погиб под Бахмутом
23.01.2023, 23:23 5
Война
Антхольц. Франция выиграла эстафету, украинки – девятые
Антхольц. Франция выиграла эстафету, украинки – девятые
22.01.2023, 14:08 6
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста
23.01.2023, 17:45 6
Футбол
Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?
Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?
22.01.2023, 21:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности