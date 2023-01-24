«Если не нужен – заберем обратно». Шахтер хотел вернуть легионера из Реала
Сергей Палкин раскрыл итоги переговоров по Винисиусу Тобиасу
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин раскрыл итоги переговоров по Винисиусу Тобиасу.
Тобиас принадлежит «Шахтеру», однако выступает за мадридский «Реал» на правах аренды.
Палкин заявил, что связывался с менеджерами мадридского клуба, чтобы узнать их планы на игрока, так как бразилец еще не дебютировал за основу «сливочных»:
«В прошлом году мы подписали арендное соглашение с правом выкупа. Месяц назад связались с «Реалом», потому что были заинтересованы в возвращении игрока.
Мы сказали, что если он им не нужен, мы его вернем. Руководство сливочных заявило, что примет решение по окончании сезона».
Отметим, что Тобиас перешел в «Шахтер» зимой 2022 года из бразильского «Интернасьонала» но из-за начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала рф, так и не сыграл ни одного официального матча за украинский клуб. Летом 2022 года он воспользовался правилом ФИФА, позволяющим приостанавливать контракты с украинскими клубами, и уехал в аренду в «Реал». За молодежный состав мадридцев Тобиас провел 23 поединках, в которых отметился 4 ассистами.
Контракт бразильца с донецким клубом рассчитан до 2026 года, а аренда в «Реале» действительна до конца текущего сезона. Однако в соглашении между клубами есть опция выкупа игрока за 18 миллионов евро.
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