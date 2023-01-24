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Италия
24 января 2023, 12:21 | Обновлено 24 января 2023, 12:24
338
0

Милан согласовал контракт с Дзаньоло до 2027 года

Осталось договориться о переходе с «Ромой»

24 января 2023, 12:21 | Обновлено 24 января 2023, 12:24
338
0
Милан согласовал контракт с Дзаньоло до 2027 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло хочет перебраться в другую команду из Серии А. Итальянец уже согласовал с «Миланом» контракт до 2027 года.

В данный момент «россонери» ведут переговоры с «джаллоросси», чтобы согласовать условия сделки.

«Рома» требует за своего футболиста 30 миллионов евро. Некий процент от этой суммы получит «Интер», воспитанником которого является Николо.

Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика может заменить Дзаньоло в «Роме».

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Николо Дзаньоло Милан Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Источник Николо Скира
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