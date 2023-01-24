Италия24 января 2023, 12:21 | Обновлено 24 января 2023, 12:24
338
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Милан согласовал контракт с Дзаньоло до 2027 года
Осталось договориться о переходе с «Ромой»
24 января 2023, 12:21 | Обновлено 24 января 2023, 12:24
338
0
Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло хочет перебраться в другую команду из Серии А. Итальянец уже согласовал с «Миланом» контракт до 2027 года.
В данный момент «россонери» ведут переговоры с «джаллоросси», чтобы согласовать условия сделки.
«Рома» требует за своего футболиста 30 миллионов евро. Некий процент от этой суммы получит «Интер», воспитанником которого является Николо.
Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика может заменить Дзаньоло в «Роме».
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