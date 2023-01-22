Италия22 января 2023, 13:13 |
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Одноклубник Мудрика может заменить Дзаньоло в Роме
Хаким Зиеш может продолжить карьеру в Италии
22 января 2023, 13:13 |
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«Рома» начала работу над переходом вингера «Челси» Хакима Зиеша. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Представители «Ромы» уже контактировали с агентом Зиеша. В Риме рассчитывают на 29-летнего марокканца как на замену Николо Дзаньоло, который близок к переходу в «Тоттенхэм».
Ранее Зиешем интересовался другой клуб Серии А, «Милан». В нынешнем сезоне на счету вингера 1 ассист в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах.
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