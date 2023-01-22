Одноклубник Мудрика может заменить Дзаньоло в Роме

«Рома» начала работу над переходом вингера «Челси» Хакима Зиеша. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Представители «Ромы» уже контактировали с агентом Зиеша. В Риме рассчитывают на 29-летнего марокканца как на замену Николо Дзаньоло, который близок к переходу в «Тоттенхэм».

Ранее Зиешем интересовался другой клуб Серии А, «Милан». В нынешнем сезоне на счету вингера 1 ассист в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах.