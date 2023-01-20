Дзаньоло близок к переходу в Тоттенхэм

«Рома» не включила своего атакующего полузащитника Николо Дзаньоло в заявку на матч Серии А против «Специи» (21 января).

По информации итальянских СМИ, это связано с тем, что 23-летний полузащитник близок к переходу в «Тоттенхэм». Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро. 15% от суммы получит бывший клуб Дзаньоло, «Интер».

В нынешнем сезоне на счету Дзаньоло 2 гола и 3 ассиста в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Ранее интерес к Дзаньоло проявлял «Милан».