Дзаньоло близок к переходу в Тоттенхэм
Хавбек не попал в заявку «Ромы» на матч со «Специей»
«Рома» не включила своего атакующего полузащитника Николо Дзаньоло в заявку на матч Серии А против «Специи» (21 января).
По информации итальянских СМИ, это связано с тем, что 23-летний полузащитник близок к переходу в «Тоттенхэм». Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро. 15% от суммы получит бывший клуб Дзаньоло, «Интер».
В нынешнем сезоне на счету Дзаньоло 2 гола и 3 ассиста в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Ранее интерес к Дзаньоло проявлял «Милан».
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