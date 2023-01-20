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  4. Дзаньоло близок к переходу в Тоттенхэм
Италия
20 января 2023, 18:45 |
372
0

Дзаньоло близок к переходу в Тоттенхэм

Хавбек не попал в заявку «Ромы» на матч со «Специей»

20 января 2023, 18:45 |
372
0
Дзаньоло близок к переходу в Тоттенхэм
ФК Рома. Николо Дзаньоло

«Рома» не включила своего атакующего полузащитника Николо Дзаньоло в заявку на матч Серии А против «Специи» (21 января).

По информации итальянских СМИ, это связано с тем, что 23-летний полузащитник близок к переходу в «Тоттенхэм». Сумма трансфера составит около 40 миллионов евро. 15% от суммы получит бывший клуб Дзаньоло, «Интер».

В нынешнем сезоне на счету Дзаньоло 2 гола и 3 ассиста в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Ранее интерес к Дзаньоло проявлял «Милан».

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Рома Рим Николо Дзаньоло Тоттенхэм трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Источник Sky Sport Italia
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