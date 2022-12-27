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  4. Милан нашел замену Рафаэлу Леау в Роме
Италия
27 декабря 2022, 16:22 |
679
1

Милан нашел замену Рафаэлу Леау в Роме

«Россонери» нацелились на Николо Дзаньоло

27 декабря 2022, 16:22 |
679
1
Милан нашел замену Рафаэлу Леау в Роме
ФК Рома. Николо Дзаньоло

Успешные выступления Рафаэла Леау в составе «Милана» в последние полтора сезона привели к повышенному интересу к 23-летнему португальцу со стороны многих европейских топ-клубов. Ситуацию осложняет тот факт, что контракт форварда истекает летом 2024 года.

«Милан» уже начал поиски замены для Леау. По информации итальянских СМИ, один из вариантов – атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло. Также в шорт-листе чемпионов Италии – Хаким Зиеш и Марко Асенсио.

В нынешнем сезоне на счету Дзаньоло 2 гола и 3 ассиста в 14 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его контракт также рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Милан Николо Дзаньоло Рафаэл Леау Хаким Зиеш Марко Асенсио
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Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 1
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Allegro_Barbaro
Та Рома зараз хєр продасть Дзаньоло, вже скоріше варіанти з Зієшем, чи Асенсіо більш реальними виглядають)
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