Милан нашел замену Рафаэлу Леау в Роме

Успешные выступления Рафаэла Леау в составе «Милана» в последние полтора сезона привели к повышенному интересу к 23-летнему португальцу со стороны многих европейских топ-клубов. Ситуацию осложняет тот факт, что контракт форварда истекает летом 2024 года.

«Милан» уже начал поиски замены для Леау. По информации итальянских СМИ, один из вариантов – атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло. Также в шорт-листе чемпионов Италии – Хаким Зиеш и Марко Асенсио.

В нынешнем сезоне на счету Дзаньоло 2 гола и 3 ассиста в 14 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его контракт также рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.