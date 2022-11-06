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Англия
06 ноября 2022, 14:40 | Обновлено 06 ноября 2022, 14:41
1255
1

Манчестер Сити готовит 120 миллионов на лидера Милана

Рафаэл Леау может продолжить карьеру в АПЛ

06 ноября 2022, 14:40 | Обновлено 06 ноября 2022, 14:41
1255
1
Манчестер Сити готовит 120 миллионов на лидера Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

«Манчестер Сити» хочет во время зимнего трансферного окна подписать вингера «Милана» Рафаэла Леау. Чемпионам Италии «Сити» готов предложить 120 миллионов евро, а самому 23-летнему португальцу – зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Леау 6 голов и 9 ассистов в 18 матчах за «Милан» во всех турнирах. Контракт вингера рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» готов отдать за Леау 150 миллионов евро.

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Источник Tuttomercatoweb
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Я думал на Мудрика готовят...эххх.
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