Манчестер Сити готовит 120 миллионов на лидера Милана

«Манчестер Сити» хочет во время зимнего трансферного окна подписать вингера «Милана» Рафаэла Леау. Чемпионам Италии «Сити» готов предложить 120 миллионов евро, а самому 23-летнему португальцу – зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Леау 6 голов и 9 ассистов в 18 матчах за «Милан» во всех турнирах. Контракт вингера рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» готов отдать за Леау 150 миллионов евро.