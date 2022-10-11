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Франция
11 октября 2022, 17:11 | Обновлено 11 октября 2022, 17:27
1536
1

ПСЖ готов заплатить 150 млн евро за форварда Милана

Рафаэл Леау может продолжить карьеру во французском гранде

11 октября 2022, 17:11 | Обновлено 11 октября 2022, 17:27
1536
1
ПСЖ готов заплатить 150 млн евро за форварда Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Французский «Пари Сен-Жермен» всерьез хочет приобрести нападающего итальянского «Милана» Рафаэла Леау.

По данным источника, парижане готовы заплатить за Леау 150 миллионов евро. На форварда также претендует английский «Челси».

В нынешнем сезоне 23-летний Рафаэл Леау провел за «Милан» 11 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает двух игроков на замену Леау.

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Источник Tuttosport
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Serhiy Vyhryst
А Неймара куда ? Агенты распускают слухи, чтобы цену набить.
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