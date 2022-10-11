ПСЖ готов заплатить 150 млн евро за форварда Милана

Французский «Пари Сен-Жермен» всерьез хочет приобрести нападающего итальянского «Милана» Рафаэла Леау.

По данным источника, парижане готовы заплатить за Леау 150 миллионов евро. На форварда также претендует английский «Челси».

В нынешнем сезоне 23-летний Рафаэл Леау провел за «Милан» 11 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает двух игроков на замену Леау.