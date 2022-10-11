Франция11 октября 2022, 17:11 | Обновлено 11 октября 2022, 17:27
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ПСЖ готов заплатить 150 млн евро за форварда Милана
Рафаэл Леау может продолжить карьеру во французском гранде
11 октября 2022, 17:11 | Обновлено 11 октября 2022, 17:27
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Французский «Пари Сен-Жермен» всерьез хочет приобрести нападающего итальянского «Милана» Рафаэла Леау.
По данным источника, парижане готовы заплатить за Леау 150 миллионов евро. На форварда также претендует английский «Челси».
В нынешнем сезоне 23-летний Рафаэл Леау провел за «Милан» 11 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Милан» рассматривает двух игроков на замену Леау.
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