Милан рассматривает двух игроков на замену Леау

«Милан» рассматривает двух футболистов на случай продажи своего нападающего Рафаэла Леау. «Россонери» могут приобрести Кристиана Пулишича из лондонского «Челси» или же Ноа Окафора из австрийского «Зальцбурга».

Продажа Леау вряд ли состоится ближайшей зимой. Скорее всего, «Милан» может продать футболиста летом. Сумма отступных в контракте футболиста составляет 100 миллионов евро.

Напомним, Окафор отметился уже двумя голами в Лиге чемпионов. Первый свой мяч нынешнем розыгрыше турнира нападающий забил как раз в ворота «Милана», а второй – лондонскому «Челси».

Ранее стало известно, какую зарплату «Милан» предложил Леау.