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Италия
29 сентября 2022, 03:30 |
105
0

Стало известно, какую зарплату Милан предложил Леау

Клуб согласился удовлетворить запросы португальца по зарплате

29 сентября 2022, 03:30 |
105
0
Стало известно, какую зарплату Милан предложил Леау
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Итальянский «Милан» всеми силами пытается заключить новое долгосрочное соглашение с Рафаэлом Леау.

«Милан» согласился удовлетворить запросы Леау по зарплате – порядка 7 млн евро в год, из которых 1 млн составят различные бонусы.

В нынешнем сезоне Рафаэл Леау принял участие в восьми матчах во всех соревнованиях, записав себе в актив три забитых мяча и шесть результативных передач.

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Милан Рафаэл Леау
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Источник Tuttosport
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