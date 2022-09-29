Стало известно, какую зарплату Милан предложил Леау

Итальянский «Милан» всеми силами пытается заключить новое долгосрочное соглашение с Рафаэлом Леау.

«Милан» согласился удовлетворить запросы Леау по зарплате – порядка 7 млн евро в год, из которых 1 млн составят различные бонусы.

В нынешнем сезоне Рафаэл Леау принял участие в восьми матчах во всех соревнованиях, записав себе в актив три забитых мяча и шесть результативных передач.