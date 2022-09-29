Италия29 сентября 2022, 03:30 |
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Стало известно, какую зарплату Милан предложил Леау
Клуб согласился удовлетворить запросы португальца по зарплате
29 сентября 2022, 03:30 |
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Итальянский «Милан» всеми силами пытается заключить новое долгосрочное соглашение с Рафаэлом Леау.
«Милан» согласился удовлетворить запросы Леау по зарплате – порядка 7 млн евро в год, из которых 1 млн составят различные бонусы.
В нынешнем сезоне Рафаэл Леау принял участие в восьми матчах во всех соревнованиях, записав себе в актив три забитых мяча и шесть результативных передач.
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