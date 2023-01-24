Англия24 января 2023, 09:57 | Обновлено 24 января 2023, 10:08
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Антонио КОНТЕ: «Когда играем сплоченно, нас трудно обыграть»
Наставник «Тоттенхэма» – о победе над «Фулхэмом»
24 января 2023, 09:57 | Обновлено 24 января 2023, 10:08
144
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.
«Мои игроки отлично ответили должным образом, я просил их о солидарности, и мы смогли показать, что когда играем сплоченно, нас трудно обыграть. Будем надеяться, что эта победа станет отправной точкой для выхода из кризиса», - сказал Конте.
В 22-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет дома против «Манчестер Сити».
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Комментарии 1
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Тотнхэм никакой .игры нет .Если Фулхэм чудом отпустил то другие не пожалеют .Тотнхэм явно не топ и не уровень лиги чемпионов .Пора Конте снимать
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