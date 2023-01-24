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  4. Антонио КОНТЕ: «Когда играем сплоченно, нас трудно обыграть»
Англия
24 января 2023, 09:57 | Обновлено 24 января 2023, 10:08
144
1

Антонио КОНТЕ: «Когда играем сплоченно, нас трудно обыграть»

Наставник «Тоттенхэма» – о победе над «Фулхэмом»

24 января 2023, 09:57 | Обновлено 24 января 2023, 10:08
144
1
Антонио КОНТЕ: «Когда играем сплоченно, нас трудно обыграть»
Skysports.com. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

«Мои игроки отлично ответили должным образом, я просил их о солидарности, и мы смогли показать, что когда играем сплоченно, нас трудно обыграть. Будем надеяться, что эта победа станет отправной точкой для выхода из кризиса», - сказал Конте.

В 22-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет дома против «Манчестер Сити».

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Антонио Конте Тоттенхэм Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Комментарии 1
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Alex906
Тотнхэм никакой .игры нет .Если Фулхэм чудом отпустил то другие не пожалеют .Тотнхэм явно не топ и не уровень лиги чемпионов .Пора Конте снимать 
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