Антонио КОНТЕ: «Когда играем сплоченно, нас трудно обыграть»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

«Мои игроки отлично ответили должным образом, я просил их о солидарности, и мы смогли показать, что когда играем сплоченно, нас трудно обыграть. Будем надеяться, что эта победа станет отправной точкой для выхода из кризиса», - сказал Конте.

В 22-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет дома против «Манчестер Сити».