ДЖОКОВИЧ: «Когда травмируются другие – они жертвы, когда я – симулянт»

35-летний сербский теннисист Новак Джокович ответил на критику о том, что он якобы симулирует травмы во время больших турниров.

«Кто хочет сомневаться, пусть сомневается. Только мои травмы ставят под сомнение. Когда травмируются другие игроки, то они жертвы, но когда я, то я симулирую. Это очень интересно... Не думаю, что мне нужно кому-то что-то доказывать.

У меня есть снимки МРТ, УЗИ и остальные обследования, как двухлетней давности, так и нынешние. Покажу ли в своем документальном фильме или в соцсетях, зависит от моего настроя. Может, да, а может, и нет.

Сейчас меня не очень интересует, что думают и говорят люди. Забавно и интересно наблюдать, что про меня говорят не так, как про других игроков, прошедших через подобную ситуацию. Но я привык, и это придает мне дополнительные силы и мотивацию. Так что благодарен им за это», – сказал бывший лидер мирового рейтинга.

Отметим, что Джокович два года назад выиграл Australian Open, утверждая, что у него надрыв мышц живота, а теперь якобы испытывает проблемы с бедром, но в матче четвертого круга отдал всего шесть геймов Алексу де Минауру.