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  4. Australian Open. Джокович стал последним четвертьфиналистом
Australian Open
23 января 2023, 12:39 | Обновлено 23 января 2023, 12:47
158
0

Australian Open. Джокович стал последним четвертьфиналистом

Серб уверенно справился с барьером 1/8 финала

23 января 2023, 12:39 | Обновлено 23 января 2023, 12:47
158
0
Australian Open. Джокович стал последним четвертьфиналистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

35-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Он, имея четвертый номер посева, в трех сетах переиграл 23-летнего австралийца Алекса Де Минаура – 6:2, 6:1, 6:2.

Встреча Джоковича с Де Минауром продолжалась 2 часа 7 минут.

Australian Open. 1/8 финала

Алекс Де Минаур (Австралия, 22) – Новак Джокович (Сербия, 4) – 2:6, 1:6, 2:6

Джокович путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии разыграет во встрече с Андреем Рублевым.

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Australian Open 2023 Новак Джокович Алекс де Минаур
Источник Sport.ua
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