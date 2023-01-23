Australian Open. Джокович стал последним четвертьфиналистом
Серб уверенно справился с барьером 1/8 финала
35-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Он, имея четвертый номер посева, в трех сетах переиграл 23-летнего австралийца Алекса Де Минаура – 6:2, 6:1, 6:2.
Встреча Джоковича с Де Минауром продолжалась 2 часа 7 минут.
Australian Open. 1/8 финала
Алекс Де Минаур (Австралия, 22) – Новак Джокович (Сербия, 4) – 2:6, 1:6, 2:6
Джокович путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии разыграет во встрече с Андреем Рублевым.
✅ 13th #AusOpen quarterfinal— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2023
✅ 54th Grand Slam quarterfinal
Novak Djokovic doing Novak Djokovic things at Melbourne Park!@DjokerNole • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2023 pic.twitter.com/ALmZZjxwal
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