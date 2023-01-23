Australian Open. Джокович стал последним четвертьфиналистом

35-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Он, имея четвертый номер посева, в трех сетах переиграл 23-летнего австралийца Алекса Де Минаура – 6:2, 6:1, 6:2.

Встреча Джоковича с Де Минауром продолжалась 2 часа 7 минут.

Australian Open. 1/8 финала

Алекс Де Минаур (Австралия, 22) – Новак Джокович (Сербия, 4) – 2:6, 1:6, 2:6

Джокович путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии разыграет во встрече с Андреем Рублевым.