Теннис в Украине24 января 2023, 03:40 | Обновлено 24 января 2023, 04:09
21
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Зимнох выбыл во 2-м раунде юниорского турнира Australian Open 2023
Украинец проиграл в двух сетах чешскому теннисисту Якубу Филипу
24 января 2023, 03:40 | Обновлено 24 января 2023, 04:09
21
0
Украинский спортсмен Андрей Зимнох выбыл из одиночного разряда юниорского турнира Australian Open 2023.
Во 2-м раунде украинец проиграл чешскому теннисисту Якубу Филипу. Матч длился 1 час 20 минут и завершился в двух сетах.
Зимнох продолжит выступления в парном разряде, где вместе со словаком Михалом Крайчи он пробился во 2-й раунд
🏆 Australian Open 2023
Юниоры. 2-й раунд. 24 января
Якуб Филип (Чехия) – Андрей Зимнох (Украина) – 6:3, 6:3
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