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  4. Зимнох выбыл во 2-м раунде юниорского турнира Australian Open 2023
Теннис в Украине
24 января 2023, 03:40 | Обновлено 24 января 2023, 04:09
21
0

Зимнох выбыл во 2-м раунде юниорского турнира Australian Open 2023

Украинец проиграл в двух сетах чешскому теннисисту Якубу Филипу

24 января 2023, 03:40 | Обновлено 24 января 2023, 04:09
21
0
Зимнох выбыл во 2-м раунде юниорского турнира Australian Open 2023
Instagram. Андрей Зимнох

Украинский спортсмен Андрей Зимнох выбыл из одиночного разряда юниорского турнира Australian Open 2023.

Во 2-м раунде украинец проиграл чешскому теннисисту Якубу Филипу. Матч длился 1 час 20 минут и завершился в двух сетах.

Зимнох продолжит выступления в парном разряде, где вместе со словаком Михалом Крайчи он пробился во 2-й раунд

🏆 Australian Open 2023

Юниоры. 2-й раунд. 24 января

Якуб Филип (Чехия) – Андрей Зимнох (Украина) – 6:3, 6:3

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Australian Open 2023 Андрей Зимнох
Источник Sport.ua
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