Зимнох выбыл во 2-м раунде юниорского турнира Australian Open 2023

Украинский спортсмен Андрей Зимнох выбыл из одиночного разряда юниорского турнира Australian Open 2023.

Во 2-м раунде украинец проиграл чешскому теннисисту Якубу Филипу. Матч длился 1 час 20 минут и завершился в двух сетах.

Зимнох продолжит выступления в парном разряде, где вместе со словаком Михалом Крайчи он пробился во 2-й раунд

🏆 Australian Open 2023

Юниоры. 2-й раунд. 24 января

Якуб Филип (Чехия) – Андрей Зимнох (Украина) – 6:3, 6:3