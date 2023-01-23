Зимнох добыл победу в первом круге парного разряда юниорского Aus Open
Украинский теннисист продолжает успешное выступление в Австралии
17-летний уроженец Харькова Андрей Зимнох пробился во второй раунд парного разряда юниорского Australian Open.
В первом круга украинец в дуэте со словаком Михалом Крайчи разобрался с тандемом Себастиан Эрикссон / Патрик Шен (Швеция / Швейцария).
Australian Open. Юниоры. Первый круг парного разряда
Андрей Зимнох / Михал Крайчи – Себастиан Эрикссон / Патрик Шен – 6:4, 6:2
В следующем раунде Зимнох и Крайчи сразятся против австралийского дуэта Купер Эрри / Маркус Шуман.
Ранее Андрей преодолел первый круг одиночного разряда.
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