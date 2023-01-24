Эдуард СОБОЛЬ:« Я переезжаю в серьезный клуб и исторический город»

Украинский защитник Эдуард Соболь официально перешел из бельгийского «Брюгге» во французский «Страсбург». Футболист сборной Украины будет выступать под игровым номером 77. Левый защитник подписал контракт на 3,5 года, до лета 2026 года.

27-летний Эдуард Соболь рад своему переходу в «Страсбург»: «Это большой прогресс в моей карьере футболиста и в моей жизни. Я переезжаю в серьезный клуб и исторический город. У меня психология победителя, и я полон решимости отдать все для моей команды. Я не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч за Страсбург» и открыть для себя атмосферу «Стад де ла Мено»!

Соболь является трехкратным чемпионом Бельгии с «Брюгге», регулярно выступающим в Лиге чемпионов. Также он чемпион Украины с донецким «Шахтером», выступал за запорожский «Металлург», играл и в чемпионате Чехии.

«Именно там, во время дерби против «Спарты», когда он играл за пражскую «Славию», мы впервые наблюдали за ним в 2018 году», – рассказал Лоик Дезире, глава кадрового отдела «Страсбурга», который затем регулярно следил за прогрессом защитника в Бельгии.

Марк Келлер, президент «Страсбурга» рассказал: «После травмы Томаса Делена клуб сосредоточился на поиске левого защитника. Мы очень рады завершить трансфер Эдуарда Соболя, очень хорошего игрока, который уже имеет опыт на наивысшем уровне».

На «Стад де ла Мено» Эдуард Соболь играл в октябре 2015 года с украинской молодежкой U-21 против французских сверстников, и в соперниках тогда был Фредерик Гильбер, нынешний защитник «Страсбурга».